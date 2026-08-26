Cuba condena extensión del bloqueo económico, comercial y financiero

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó este martes 25 de agosto en los términos más enérgicos la decisión del Gobierno de Estados Unidos de extender por un año más el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla.

El diplomático calificó de genocida esa política “que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas”, al tiempo que denunció que busca asfixiar a la mayor de las Antillas, señalando que la medida llega en el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra el país caribeño.

“La renovación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo hasta septiembre de 2027 no es un acto administrativo menor, sino la confirmación de que Washington persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera”, enfatizó Rodríguez.

La reacción del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores responde a la prórroga dispuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien extendió hasta la mencionada fecha el cerco contra la isla.

“Por la presente determino que la continuación del ejercicio de dichas facultades con respecto a Cuba por un año redunda en el interés nacional de EEUU… Prorrogo por un año, hasta el 14 de septiembre de 2027, el ejercicio de dichas facultades con respecto a Cuba, según lo establecido en el Reglamento de Control de Activos Cubanos, 31 C.F.R. Parte 515”, se lee en un documento divulgado este martes por la Administración de la Casa Blanca.

El marco de las sanciones imperiales tiene sus antecedentes en 1960, cuando Washington estableció las primeras restricciones como respuesta a la nacionalización de propiedades de firmas estadounidenses tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

La medida se endureció en 1962 hasta transformarse en un bloqueo comercial casi total, el cual posteriormente se codificó y reforzó a través de instrumentos jurídicos como la Ley Helms-Burton de 1996.

A pesar de que el marco punitivo de la ley señalada cuenta con limitadas excepciones humanitarias y enfrenta un rechazo recurrente por parte de la comunidad internacional, se mantiene vigente más de seis décadas después.

Por su parte, las autoridades cubanas atribuyen a este cerco financiero, comercial y tecnológico, sumado al recrudecido bloqueo energético desde enero del presente año, la causa principal de las carencias que padece la población cubana.

(Tomado de Cubadebate)