Analizan en Las Tunas situación epidemiológica y vigilancia activa ante el Dengue

Las Tunas.- Ante la llegada de los meses de septiembre y octubre, los más complejos referentes a la proliferación de las enfermedades arbovirales como el Dengue, transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, la provincia de Las Tunas mantiene una vigilancia activa y muestra una situación epidemiológica estable.

En un encuentro desarrollado en la sede provincial del Gobierno, el primer secretario del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, llamó a extremar la calidad de las acciones de intervención en los entornos laborales, escolares y de la comunidad, ante la situación electroenergértica actual y la cercanía del inicio del curso escolar.

Acompañado por representantes de las cuatro áreas de salud del municipio cabecera y de la Dirección General de del sector, Lorenzo Rodríguez se interesó por el autofocal laboral y la calidad del quehacer en el terreno para mantener la provincia en zona de seguridad.

Por su parte, la directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, Yumara Acosta García, precisó que en el territorio circula el serotipo viral Dengue IV, que es muy complejo porque es el de más casos críticos desde el punto de vista clínico.

Explicó que «al cierre de la semana 33 existe una situación mucho más compleja en cuanto a mayor movimiento de febriles y reactividad en el área de salud de Salgacero, del municipio de Jesús Menéndez, en Jobabo y las áreas de los policlínicos Gustavo Aldereguía y Guillermo Tejas, de la cabecera provincial».

La galena llamó la atención sobre los riesgos ambientales en las zonas estratificadas que favorecen la proliferación del mosquito y de varias enfermedades, «entre ellos la acumulación de residuos sólidos por el incremento de microvertederos, los salideros de agua potable y obstrucciones, fosas vertiendo y la mala calidad de los depósitos de agua».

«Aunque se dispone de poco más de la mitad de la fuerza laboral necesaria, se potencia el trabajo focal para llegar a cada manzana, principalmente en los territorios de Majibacoa, Las Tunas y Jesús Menéndez, así como en las zonas rurales”.

Respecto a otras arbovirosis -refirió- se han enviado muestras al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) sin diagnóstico de casos para Oropouche y Chikungunya al cierre de la semana, mientras agregó que se registra un incremento de las Enfermedades Diarréicas Agudas en Puerto Padre y Las Tunas, en tanto se registran cinco casos de leptopirosis en el actual calendario.

Al concluir, el Primer Secretario explicó que, en apoyo a la ofensiva sanitaria y como parte del movimiento Tareas de Grandes, se potenciará el autofocal en los centros laborales, pues en prever está todo el arte de salvar.

Subrayó «no podemos confiarnos, hay zonas que necesitan una mirada diferente pues el problema del agua es en toda la provincia, se debe mantener la vigilancia de las manzanas reiterativas y los focales, e incrementar el intercambio con la población por los medios de prensa y las organizaciones de masas para una mayor percepción del riesgo y prevención de las enfermedades, a fin de eliminar las causas que puedan generar una situación epidemiológica diferente».

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