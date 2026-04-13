Intercambios partidistas con el pueblo, una fórmula para crear juntos

Las Tunas.- Las personas están ávidas de escuchar, de tener información, de compartir elementos, criterios, sugerir, saber y conocer cuáles son las prioridades de trabajo en la provincia, aún en medio del difícil contexto en que vivimos.

Así reflexionó el Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, al compartir las experiencias de los encuentros que hasta el momento ha sostenido en colectivos laborales y estudiantiles del territorio no solo con los militantes sino con los trabajadores y en los que ha sido acompañado en su mayoría por la Gobernadora Yelenys Tornet Menéndez.

“Estos encuentros nos permiten retroalimentarnos, conocer interioridades de los colectivos. No son reuniones de trabajo para rendir cuentas sino para intercambios con el pueblo, una máxima que históricamente ha caracterizado la labor de nuestro Partido, destacó Lorenzo Rodríguez.

“Experiencias como las sostenidas con los colectivos del Hospital Ernesto Guevara, de las universidades y de las empresas de Estructuras Metálicas (Metunas) y Muebles Ludema, fueron muy enriquecedoras.

“Estos encuentros, que se iniciaron con la militancia en núcleos del Partido de todos los municipios, los continuaremos en los colectivos laborales y luego en las comunidades. Hay que hablar con la gente, con esa gente que hoy está enfrentando disímiles obstáculos y adversidades en el día a día, pero que mantiene su compromiso con la Patria, la misma Patria que continúa contando con ellos para salir adelante”, destacó el máximo dirigente partidista de Las Tunas.

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