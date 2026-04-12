El éxito de Correos Las Tunas: Innovación desde la base obrera

Las Tunas.- En un contexto de limitaciones económicas y reordenamiento del sector postal, la Empresa de Correos Las Tunas se alza como un ejemplo de resiliencia y gestión colectiva, tras obtener por segundo año consecutivo la condición de Vanguardia Nacional, sus trabajadores y directivos coinciden en una fórmula clave: la participación activa de la base es el principal motor de los resultados.

Para Yucel Brito Zamora, administrador de red y secretario del Buró Sindical, la condición de Vanguardia Nacional es el fruto de un proceso iniciado en el 2020, en aquel tiempo la imagen de la entidad distaba de su solvencia actual.

«La empresa asumió una reinvención porque el sistema postal cambió», afirma Brito Zamora, «con la diversificación del correo electrónico, lo tradicional disminuyó, pero la empresa persistió».

La estrategia fue clara: inserción en el ordenamiento económico mediante alianzas con nuevos actores, como las Mipymes y los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP); el alza en la gestión de paquetería y la transportación son pilares de esta evolución que hoy ofrece mejores condiciones para los trabajadores tuneros.

Lo que distingue a Correos Las Tunas es su modelo de gestión horizontal, según el dirigente, los éxitos económicos nacen de propuestas de los trabajadores hacia la administración, un ejemplo tangible es la comercialización de equipos informáticos, iniciativa del departamento de informática junto al área comercial para la búsqueda de proveedores y la actuación como agentes de venta.

Del mismo modo, la optimización de los puntos de impresión en municipios como Colombia demuestra cómo el trabajador crea su propia cartera de clientes, incluidos registros civiles y nuevos actores para elevar los ingresos.

«El trabajador recibe remuneración por su aporte, por ejemplo, un cinco por ciento sobre los ingresos del punto de impresión, lo cual es una motivación extra», explica Brito.

A pesar de las limitaciones con el combustible y la compleja situación económica del país, el mensaje del buró sindical es de resistencia, la meta para los meses próximos es el mantenimiento y superación de los niveles de eficiencia sin medidas de choque.»El trabajador posee el criterio de la empresa», concluyó el representante.

Con la disciplina laboral como bandera, Correos Las Tunas demuestra que la sostenibilidad de la empresa depende, hoy más que nunca, del compromiso de quienes la sostienen.

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