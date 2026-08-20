Continúan irregularidades en el servicio de agua a la ciudad de Las Tunas

Continúan irregularidades en el servicio de agua a la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.-Averías en sus dos electrobombas mantienen fuera de servicio hace varios días la fuente subterránea de Piedra Hueca, una de las tres abastecedora de agua a la capital tunera.

Al informarlo David Legra, el director de la unidad empresarial de base de acueducto en el municipio cabecera, precisó que se hacen todas las gestiones posibles para repararla pero aún no está en mano la solución.

Explicó que se mantiene el bombeo de agua desde la potabilizadora El Rincón que también tiene una de sus cuatro electrobombas rota.

El sistema se Cayojo que abastece principalmente a la zona sur de la ciudad, trabaja a plena capacidad que es de pocos litros por segundo y depende del suministro de energía eléctrica.

El directivo concluyó que el suministro de agua la ciudad continúa siendo inestable en un contexto de crisis que demanda gran esfuerzo y capacidad de gestión, para impedir la paralización de un servicio básico que aunque con muchas irregularidades, se logra sostener en la más grande urbe de la provincia.

Ante esa compleja realidad recomiendan a los clientes estar al tanto del día en que llega el liquido a su vivienda y aprovecharlo todo lo posible sin derroche, para contribuir a que más personas puedan alcanzarlo.

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