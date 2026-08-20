Celebra Comité Provincial de la UNEAC en Las Tunas su próximo aniversario

Las Tunas.- El movimiento artístico e intelectual del Balcón del Oriente Cubano se encuentra inmerso en una intensa jornada celebrativa con motivo de la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), cuyo momento cumbre se vivirá el próximo 22 de agosto.

Bajo la máxima de mantener una creación viva y comprometida con su entorno, el Comité Provincial de la organización ha diseñado una programación abarcadora que rinde homenaje a la historia de la vanguardia artística territorial y propicia el intercambio continuo entre distintas generaciones de creadores.

​La jornada, articulada bajo la campaña nacional Arte Fiel, no solo busca visibilizar el impacto de la intelectualidad tunera en la vida social y comunitaria, sino también consolidar a la institución como un espacio de pensamiento crítico y resistencia cultural.

​El itinerario de celebraciones comprende un amplio abanico de manifestaciones que van desde las artes visuales y la música hasta la literatura y los debates teóricos.

En el ámbito de las artes plásticas, la galería de la sede provincial acoge exposiciones colectivas e individuales donde artistas locales exhiben piezas en pintura, escultura y fotografía que dialogan sobre la identidad y los retos contemporáneos, a la par, el programa incluye paneles de discusión centrados en la vigencia del pensamiento fundacional de la cultura cubana y el papel del creador en la transformación social.

​Asimismo, la programación extiende su impacto hacia las familias a través de actividades infantiles realizadas en alianza con la Enseñanza Artística y agrupaciones teatrales del territorio, garantizando un vínculo directo entre la creación profesional y la comunidad.

​Fundada el 22 de agosto de 1961 bajo la guía del Poeta Nacional Nicolás Guillén, la UNEAC reafirma en cada aniversario su premisa de estimular la creación intelectual en función de la sociedad.

​En Las Tunas, donde el Comité Provincial se ha consolidado como un baluarte indispensable para el desarrollo cultural del territorio, las actividades previas a la fecha central reafirman la vitalidad de sus filiales de Música, Artes Escénicas, Artes Plásticas, Literatura y Medios Audiovisuales; la jornada continuará desplegando sus espacios hasta el 22 de agosto, ratificando que el arte en el oriente cubano se mantiene como un pilar imprescindible de identidad, sensibilidad y compromiso.

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