Chequea ministra de Comercio Interior programas del sector en Las Tunas

Las Tunas.- La implementación de las transformaciones económicas y sociales en el sector, la descentralización de varias de sus estructuras junto al cumplimiento de la circulación mercantil y otros temas fueron chequeados en Las Tunas por Betsy Díaz Velázquez Ministra de Comercio.

En su agenda de trabajo también se incluyó una preparación a los directivos del sector relacionado con estás transformaciones haciendo énfasis en aquellas que tendrán mayor impacto en las comunidades y que de alguna manera vendrán a suplir prioridades históricas que asumió el sector y que en medio del difícil contexto no puede seguir garantizando.

La situación financiera y el cumplimiento de la circulación mercantil además del traspaso de varias de las estructuras a los gobiernos locales también estuvieron en la agenda de trabajo de la ministra quien estuvo acompañada de un amplio equipo de trabajo de su gabinete.

Betcy Díaz Velázquez insistió en el papel y la alta responsabilidad que le corresponde al sector del comercio interior en la implementación de varias de estas transformaciones por la alta sensibilidad de los servicios, que como tarea les corresponden y que tienen que ver con la alimentación del pueblo.

Para la concreción de muchos de los cambios se elaboran un grupo de normas y disposiciones jurídicas que pronto serán emitidas de ahí la importancia de ir adelantando lo organizativo y estructural se informó en esta reunión de trabajo.

De las celebraciónes y actividades realizadas por los 65 años del ministerio también se habló en los intercambios, ha propósito tres destacadas unidades de la provincia recibieron la placa conmemorativa por el honomástico.

La agenda de trabajo de la Ministra de Comercio y su equipo responde al interés del Gobierno Cubano de fortalecer la gestión territorial y garantizar que las políticas nacionales se traduzcan en resultados concretos para el pueblo.

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