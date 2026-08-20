Reconocimiento y compromiso en Las Tunas en saludo al aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas

Reconocimiento y compromiso en Las Tunas en saludo al aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas

Las Tunas.- En ocasión de las actividades previas al 23 de agosto, fecha en que se conmemorará el aniversario 66 de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González acogió el acto provincial de condecoración, rindiendo homenaje a la trayectoria, el liderazgo y la entrega de destacadas mujeres y hombres del territorio.

Fundada el 23 de agosto de 1960 bajo la guía de Vilma Espín y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la FMC se consolida como la fuerza dinamizadora de la igualdad y el adelanto de la mujer en la sociedad.

El acto estuvo presidido por Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido en la provincia, y Juana Yamilka Viñals Suárez, vicegobernadora del territorio.

Durante la ceremonia, valiosos cuadros, federadas y colaboradores de diversas esferas recibieron la Distinción 23 de Agosto.

En el epicentro de la conmemoración, conversamos con Kirenia Hidalgo Martínez, secretaria general de la FMC en el municipio de Las Tunas, quien valoró el alcance del trabajo comunitario y la significación de este encuentro.

«Para nuestro municipio tiene un significado muy especial. De los ocho condecorados en la provincia, seis corresponden a Las Tunas incluido un compañero, lo cual representa un alto honor para celebrar en el marco de la jornada por el aniversario de la organización.

“Uno de los principales retos que enfrentamos hoy es llevar la labor de la Federación directamente a cada estructura de base. Queremos transformar y unir a los líderes comunitarios y a todas las personas que sienten un compromiso real con la organización, impulsando un movimiento en cada barrio para reafirmar que la Revolución sigue necesitando de la fuerza femenina.»

Con el reconocimiento al esfuerzo cotidiano, Las Tunas reafirma que el legado de la Federación de Mujeres Cubanas trasciende el homenaje institucional.

Al arribar a esta efeméride el compromiso ratificado en la Plaza de la Revolución confirma que la mujer tunera es un pilar indispensable en la transformación social y el desarrollo del territorio.

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