Funciona planta purificadora de agua en la capital de Las Tunas

Las Tunas.- La puesta en funcionamiento de una pequeña planta purificadora, abre una nueva opción que garantiza la calidad del agua para beber a los habitantes de la ciudad de Las Tunas.

De procedencia brasileña, el equipo permite eliminar los elementos contaminantes y obtener los parámetros que exigen las normas más rigurosas del líquido, aseguró David Legrá, el director de la Unidad Empresarial de Base de Acueducto en el municipio cabecera.

Explicó que es un servicio sin consumo de combustible pues cuenta con panel solar que le garantiza un funcionamiento independiente del sistema electroenergético nacional de 8 de la mañana a 2 de la tarde.

La planta está ubicada detras del edificio frente a la terminal de ómnibus nacionales, hasta donde las personas pueden llegar con sus pomos y otros renvases y proveerse directamente con agua en su estado potable más alto, a un precio de 15 pesos el litro

El director de Acueducto en el municipio de Las Tunas, informó que el territorio cuenta con otras dos plantas purificadoras que se instalarán próximamente en los puntos de expendio del líquido de los repartos Nuevo Sosa y el Aguilera.

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