Instalan acueducto que sustituye la entrega de agua en ferrocisternas al norte de Las Tunas

Las Tunas- Las más de 400 personas residentes en el barrio rural de Vista Hermosa- Kilómetro 20, en Manatí los que recibían agua por ferrocarril, ya cuentan con un servicio seguro y con calidad.

El beneficio que recién comienzan a disfrutar es resultado de la labor de la Mipyme privada Ecoch, constructora de obras hidráulicas y civiles.

En corto tiempo su pequeña brigada terminó la instalación allí de una red de tres kilómetros que lleva el líquido desde la estación de bombeo Las Catalinas hasta las comunidades de Almendares y Kilómetros 17,18 ,19 y 20.

Con la puesta en marcha de la conductora se sustituye la entrega de agua que, esos pobladores del norte de la provincia de Las Tunas, recibían solo una o dos veces al mes en ferrocisternas o cargaban desde dos kilómetros de distancia aproximadamente.

En el municipio de Manatí, hace poco tiempo trabajadores de la Mipyme Ecoch instalaron acueductos similares en las comunidades rurales de San Esteban y Eucalipto, pequeñas obras que sus habitantes agradecen mucho porque gracias a ellas quedaron atrás las tensiones bajo las que vivían por un suministro muy inestable.

Todos esos sistema de acueductos forman parte de un programa de la Delegación de Recursos Hidráulicos en Las Tunas para ir eliminando la insegura y costosa entrega del líquido en carros o tractores pipas, concentrada en comunidades de la zona norte de la provincia principalmente en Puerto Padre y Manatí, abastecida solo por vía férrea.

La Mipyme ECOCH, concebida para la construcción de obras hidráulicas y civiles creada en junio del año 2022, ya tiene huellas muy bien grabadas en el panorama constructivo tunero con la ejecución de obras de mucho impacto social como la instalación de acueductos y alcantarillados y la reparación de calles y viales.

En estos momentos están comenzando la rehabilitación del camino prácticamente intransitable que va desde Dormitorio al Kilómetro 20 en el municipio de Manatí y un sistema para agua residual en el poblado puertopadrense de Delicias.

