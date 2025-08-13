Fidel, un hombre de grandeza ante el bienestar del pueblo

Las Tunas.- El líder cubano Fidel Castro aprendió del mundo para garantizar el bienestar del pueblo en cualquier latitud, y en Cuba su grandeza inunda la vida de trabajadores de los sectores de la Salud Pública y la Educación, bastiones de la Revolución cubana.

Fomentar la calidad de vida de quienes habitan en esta Isla es una máxima que enarbolan trabajadores del sector sanitario en vigencia de la impronta de este cubano universal desde la asistencia médica, como la tunera Xiomara Mercantete, que enaltece la identidad del sector y prestigia los servicios en diferentes instituciones.

«Mencionar la figura de Fidel es extraordinario para mí como mujer formada en y desde la Revolución, en él se encuentra la representación de cada uno de los hombres y mujeres de pueblo, preocupado por la vida social, la formación, los servicios médicos y la solidaridad con el mundo.

«Tras el triunfo de la Revolución cubana era imponente su figura en cada ámbito de desarrollo del país, porque cada cubano fuese culto, muestra de la constante evolución científica a favor de los principales indicadores sanitarios, que consolidaran la salubridad a partir de las comunidades».

La vocación al servicio sustenta la ética y el derecho a la salud como principio social, indispensables para ser reflejos de su presente en el tiempo, una visión que mantiene el ejército de batas blancas.

«Como parte del personal sanitario en la provincia me enorgullece mencionar la creación y transformación de la Medicina Familiar, que propició el seguimiento a cada grupo vulnerable, un derecho propio de la salud y que al mencionar su huella en cada arista de desarrollo nos convierte en profesionales que evocamos su impronta con admiración y gratitud infinita por salvar vidas».

La idea del bien común en el pensamiento del líder tiene la máxima aspiración a ver cada vez menos familias con problemas de salud, definida desde lo individual y por la comunidad, aboga hoy a partir del proyecto Una Sola Salud, en equilibrio y calidad del ser humano y el medio ambiente, un aporte al bienestar y a la salud de todos.

/lrc/