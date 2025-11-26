Portada » Noticias » Las Tunas » Firman acuerdo de colaboración universidades de Ciencias Médicas de Las Tunas y de Río de Janeiro

Las Tunas.- Un convenio de colaboración se rubricó por la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, la Doctora en Ciencias Enelis Reyes Reyes y el representante a la Universidad de Río de Janeiro, Paulo Henrique Almeida Rodrigues, como parte de la Jornada de Atención Primaria de Salud bajo el lema «De la Acción Local al Impacto Global: Enfoque Gestión Participativo-Comunitaria en la Atención Primaria Ambiental».

En esta ocasión el acuerdo responde a una estrategia de internacionalización del Ministerio de Educación Superior de Cuba que permite la actualización científica, movilidad y cooperación entre universidades de las Américas

Tras la firma el profesor del Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro, Paulo Henrique Almeida Rodrigues, expresó que esta nueva etapa se fomentará sobre la base del intercambio de experiencias en tres áreas principales de manera inicial: sistema comparado de salud, política de medicamentos y formación de fuerza de trabajo en salud, y posteriormente extenderán otras áreas.

Por su parte la máxima autoridad de la universidad médica tunera felicitó al visitante por la alianza y explicó que la institución se abrirá al mundo a partir de este convenio, que se materializa gracias a la intención de trabajo que desde hace tres años consolida el proyecto de Gestión Participativa Comunitaria, de Jesús Menéndez, liderado por la profesora Maritza Ingram Calderón.

Este proceso tuvo un primer momento de acercamiento en el pasado mes de mayo con la convención Una Salud y hoy se firman acuerdos con perspectiva de un intercambio académico, con una línea de formación de pregrado y posgrado, y de desarrollo doctoral a partir del 2026 con un programa propio sustentado en tres líneas de investigación.

«El convenio permitirá en ese intercambio tutorías y co-tutorías entre la Universidad de Río de Janeiro y la local, así como también la participación de tribunales en estos exámenes, impregnando mayor rigor y visibilidad de las investigaciones doctorales y validez de dos universidades», detalló Reyes Reyes.

Añadió además que «se prevén pasantías con el pregrado y cursos optativos de posgrado, además validar la actividad extensionista universitaria mediante las cátedras multidisciplinarias y honoríficas y su proyección transformadora de la comunidad, resultados que impactaron al coordinador de Brasil».

Argumentó que en este sentido «denotó el quehacer de las cátedras de lucha contra la droga, la de Medicina Genómica, del pensamiento del líder Fidel Castro, de Enfermería y la cátedra Una Salud, con la que sostuvo mayor intercambio en la jornada anterior.

«Yo creo que somos optimistas y a partir de este primer encuentro se abrirán otras aristas de intercambio académico, de crecimiento profesional para el territorio tunero y de visibilidad internacional para este centro formador de los futuros profesionales del sector sanitario de la provincia», concluyó la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas.

/lrc/

