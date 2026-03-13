Kits solares benefician instituciones de la Salud Pública en Las Tunas

Las Tunas.- Nuevos kits solares benefician actividades vitales para la población en el sector de la Salud Pública, en la provincia de Las Tunas, donde se prevé el montaje de 49 módulos como parte de una estrategia que prioriza el país para el cambio de la matriz energética.

El doctor Ariel Guevara Bringa, director general del sector, explicó que esta tecnología favorece inicialmente a los servicios de urgencia, laboratorios y medios diagnósticos, de los cuerpos de guardia de los policlínicos.

Detalló además que «la instalación de estos paneles comenzó por las áreas de Salud de los policlínicos docentes Gustavo Aldereguía y Guillermo Tejas, del municipio cabecera, una prioridad que permite, además, la vitalidad de instituciones como los hogares maternos garantizando el confort, la ventilación e iluminación, así como un grupo de actividades allí que se protegen con el empleo de estos módulos».

De igual manera –acotó- se priorizan los servicios y la atención nocturna en los hogares de ancianos, en los que viven adultos mayores con limitaciones físicas, y se benefician las casas de abuelos, que aunque trabajan de día necesitan la energía para las diversas actividades.

Añadió el directivo que como parte de esta estrategia se instalarán los kit solares en los municipios de Manatí, Jobabo, Amancio y Jesús Menéndez, en ese orden, para en corto tiempo instalar la totalidad de los módulos en todas las unidades.

«Hoy día se enfoca esta labor en reforzar la vitalidad de los cuerpos de guardia, las terapias intensivas y los salones de operaciones de los hospitales de Jobabo y Amancio, al sur de la provincia, pues el resto de esas instituciones provinciales están aseguradas por circuitos priorizados».

Reconoció Guevara Bringa que en medio de las últimas medidas impuestas por el gobierno de Estados Unidos para Cuba, que provoca el desabastecimiento de combustible, «la provincia protege el sector por la sensibilidad de las labores asistenciales mediante este proceso que constituye un primer paso en el camino hacia la generalización del uso de esta fuente de energía en el ramo».

Subrayó el directivo que «el montaje está a cargo trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, y la cooperación de la sucursal de Copextel y Etecsa, mientras se unen a la instalación interna las áreas administrativas, electricistas y trabajadores de mantenimiento, estos últimos involucrados en cálculos de carga y distribución de corriente para usar al máximo el uso del panel solar, en horario de afectación del fluido eléctrico».

Anteriormente -refirió el galeno- habían llegado kits fotovoltaicos para proteger a infantes con enfermedades crónicas que permanecen en sus viviendas y usan equipos eléctricos, ya sea aspiradoras u otros equipos, quienes en momento de afectación eléctrica prolongada se ingresaban en las unidades hospitalarias para asegurarle el servicio».

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