29 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Recorre municipio de Colombia bandera conmemorativa de la Asociación de Agricultores Pequeños

29 de Nov de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas – La bandera conmemorativa aniversario 65 de la fundación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) inició este jueves el recorrido por el municipio de Colombia.

En la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) «Leningrado» se recibió el estandarte de manos de los destacados anapistas del vecino municipio de Jobabo.

La presidenta del comité municipal en ese sureño territorio Lusbel González Martínez, ponderó la confianza en la entrega de la bandera a sus homólogos colombianos, los cuales «fueron capaces de aportar a la digna sede del acto provincial por el 26 de julio en el 2025 y resultar destacados en las actividades conmemorativas por el nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana, así como las muestras de solidaridad ante el hermano pueblo de Guamo luego del paso del huracán Melissa»

Por su parte el presidente de la ANAP en Colombia, Eliecer Montero Matos destacó que es un orgullo y un compromiso para los anapistas del territorio recibir el estandarte en un momento significativo para el país cuando recordamos al Comandante en Jefe Fidel Castro a nueve años de su partida física y propiamente en el año de su centenario, lo que constituye todo un compromiso con su legado.

En la primera jornada se llegó hasta la finca de un productor de avanzada en la crianza de cerdos perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) «Julio Antonio Mella»; se visitó al asociado Maikel Cruz del Sol que resalta en la producción tabacalera y otros cultivos.

La jornada culminó con la entrega de un donativo de productos agropecuarios de la CPA «Leningrado» al hogar materno del territorio acto en el que estuvo presente el primer secretario del comité municipal del Partido Comunista de Cuba Yandry Otaño Guerra, otros miembros del buró partidista y de la ANAP.

En la última fecha del recorrido se visitará la finca agroecológica del productor Miguel Rondón; realizarán donativos a la casa de niños sin amparo parental y se llegarán hasta la CCS «Simón Bolívar», previo a la entrega al municipio de Amancio.

 

