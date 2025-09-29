29 de Sep de 2025

Entregan Premio del Barrio a Radio Libertad 

 - Rosa María Ramírez Reyes
Puerto Padre, Las Tunas.- El colectivo de Radio Libertad, en Puerto Padre, recibió el Premio del Barrio, que confieren los Comités de Defensa de la Revolución, durante la celebración municipal por los 65 años de la familia cederista.

María Alicia Martínez Reynaldo, directora de la emisora puertopadrense, junto a trabajadores del medio, recibió tan importante galardón de manos del Miembro del Buró Municipal del Partido, Joel Pérez Lorenzo, y del Coordinador Municipal de los CDR Ismael López Rojas, quienes exaltaron el desempeño de la institución en las tareas de la masiva organización.

Tras la emotiva entrega del premio, los presentes ovacionaron a la zona 10, del Consejo popular 5, que recibió en el acto nacional la Bandera 28 de Septiembre.
En la jornada condecoraron con la Distinción 28 de Septiembre a Norbelio Espinosa Godals y Juaquín Carralero Domínguez e impusieron la medalla Por la Unidad y Defensa del Barrio Luis Raúl Del Rio Vega.

Por su parte el Coordinador Municipal Ismael López Rojas, mereció el reconocimiento de cuadro destacado y vanguardia nacional.

Entre canciones y vítores, cederistas, CDR y zonas destacadas resaltaron en el acto municipal, en el cual Octavio Alonso García, Presidente de la Asamblea del Poder Popular, reconoció también a las Direcciones Generales de Salud, Educación y Deportes y al Banco de Sangre, organismos que resaltan en el acompañamiento a la organización de la familia cubana.

Con la certeza de que la gente del barrio defiende la tradición y soberanía, en palabras de Ismael López Rojas, los más de 50 mil cederistas de Puerto Padre materializan la esencia de los 65 años de los CDR.

