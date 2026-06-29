Leñadores e Industriales se medirán en la final de la IV Liga Élite

Leñadores e Industriales se medirán en la final de la IV Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas y los Industriales se medirán en la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, un duelo que revive una rivalidad intensa del béisbol nacional.

Los Azules llegan como líderes de la fase regular y verdugos de los tuneros en seis partidos, mientras Las Tunas buscará la revancha ante los de la capital.

En esta segunda final entre ambos equipos, el contexto es distinto. Los Industriales dominaron la etapa regular con 23 victorias y 16 derrotas, mostrando consistencia y profundidad en su roster.

Las Tunas, por su parte, cerró en la segunda posición con 21-16, confirmando su condición de equipo de élite y su capacidad para crecer en los momentos decisivos.

Los referentes ofensivos de Industriales han sido claves en su camino a la final. Yasmani Tomás, ex Grandes Ligas, marcó la diferencia en semifinales con un grand slam decisivo ante Mayabeque, demostrando su poder y experiencia internacional.

A su lado, Jonathan Bridon, Tailon Sánchez, Yaser Julio González y Ariel Hechavarría complementaron la ofensiva con conexiones oportunas. El pitcheo azul también mostró solidez, con Yuniel Batista como cerrador estelar, acumulando 11 salvamentos en la temporada. Además Fher Cejas y Carlos Cuesta también hicieron bien su labor.

Por los Leñadores de Las Tunas, la ofensiva se sostuvo en figuras como Yosvani Alarcón y su hermano Yordanis, Osmán Caruncho, Luis Pérez, Henry Quintero, Yassel Izaguirre y Liuben Gallo, quienes han sido constantes en la producción, mientras el pitcheo tunero confía en los brazos de Yosmel Garcés, Yankiel Mauris, Enyer Fernández y Rodolfo Díaz. Los verdirrojos sumaron para esta final al pitcher pinareño Leodán Reyes.

La narrativa de esta final se construye sobre dos pilares: la tradición de Industriales, que buscan revancha tras la derrota en la la final Serie Nacional 62, y la constancia de Las Tunas, que ha estado presente en cinco finales en los últimos seis torneos nacionales.

El enfrentamiento será al mejor de siete juegos, y cada choque promete ser un pulso de ofensivas explosivas y estrategias de pitcheo.

En definitiva, esta final no solo reedita un clásico moderno del béisbol cubano, sino que enfrenta a dos estilos.

El desenlace definirá si los azules logran volver a reinar o si los Leñadores imponen su hacha en el diamante para exhibir un título que le ha sido esquivo.

/lrc/