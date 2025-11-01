Rolando Ponce de León confía en la ofensiva de los Leñadores

Las Tunas.- Tras varios días de inactividad provocados por el paso del huracán Melissa, el equipo de los Leñadores retomó sus entrenamientos con la mira puesta en recuperar el ritmo ofensivo. Así lo aseguró el preparador físico, Rolando Ponce de León, en declaraciones ofrecidas a Tiempo21 sobre el estado actual del conjunto en la Serie Nacional 64.

«Se dio una orientación de que, con las inclemencias del tiempo derivadas de este tipo de eventos meteorológicos y teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno, entrenaran desde sus casas.

«Con la entrada en fase recuperativa, el equipo fue convocado nuevamente para comenzar a entrenar, aún sin saber exactamente cómo sería el reinicio de la serie”.

Ponce de León reconoció que la pausa competitiva ha sido extensa.

“Desde el último día que jugaron hasta hoy, han mediado nueve días y no es buena esa inactividad”.

Para contrarrestarla, el cuerpo técnico ha decidido elevar la carga física: “Vamos a comenzar a trabajar la fuerza ya con las pesas y los volúmenes ofensivos. De mañana en adelante nos planificaremos mejor”.

Sobre el rendimiento ofensivo, el entrenador fue claro.

“Desgraciadamente, todas las sub-series no salen como nosotros queremos desde el punto de vista ofensivo. Sabemos que lo que nos caracteriza es batear, pero no se puede hacer todos los días. El Guillermón Moncada es un estadio para batear y el pitcheo de ellos no se mostró con un alto nivel de calidad y fue castigado por nuestros bateadores en ese momento”.

También destacó la dificultad de mantener un alto nivel ofensivo constantemente.

“Cuando ves que un equipo batea mucho en un juego o en una sub-serie, después bajamos un poco porque no es fácil mantener ese nivel tan alto”.

A pesar de los altibajos, Ponce de León conoce muy bien la ofensiva de los Leñadores.

“El equipo lleva un recorrido de más de 20 años bateando, vamos a seguir intentándolo para tratar de mantener los resultados que hemos alcanzado últimamente.

“Ahora se va a seguir viendo un equipo de los Leñadores que sabe disputar los partidos, que batea, a excepción de algunos momentos en los que baja la ofensiva y es algo normal”.

El preparador físico tunero valoró el aporte de los jugadores veteranos y la integración de los nuevos talentos.

“Tenemos algunos jugadores con mucha experiencia que ayudan y los nuevos se han sumado. Están viendo que hay un proyecto de trabajo que está establecido y van insertándose poco a poco. Confianza en nosotros que vamos a hacerlo bien”.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube