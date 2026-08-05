Cultura

La juventud de la AHS Las Tunas presente en los 50 años de la Canción Política

Sheyla Arteaga Rodriguez 2 visitas
La juventud de la AHS Las Tunas presente en los 50 años de la Canción Política

Las Tunas.- La 50 edición de la Jornada de la Canción Política ha vuelto a convertir a la provincia de Guantánamo en el epicentro del pensamiento, las letras y la trova joven cubana.

Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el evento más antiguo de la organización juvenil reunió del 1 al 4 de agosto a creadores de todo el país, en este espacio de confluencia artística e histórica, destacó la presencia del escritor y vocalista Ernesto Alejandro Jorgen, representante de la filial de la AHS en Las Tunas.

Para Jorgen, este evento representa un hito doble en su carrera y vida personal: «Esta fue mi primera vez en el evento de la Canción Política y es mi primera vez en Guantánamo también», confesó el joven creador tunero tras su llegada a la sede del festival.

​A pesar de haber gestionado su asistencia con un margen de tiempo sumamente reducido, el escritor y músico no quiso perderse la cita.

​La motivación principal para participar radicó en el intercambio directo con otros artífices del panorama cultural actual de la Isla, en palabras del propio artista: «Me emociona mucho estar rodeado de la juventud creadora, de mis compañeros de la AHS, estar rodeado de artistas, de personas que aman, sienten y lo reflejan en lo que hacen, es una cosa muy enriquecedora y maravillosa».

​En cuanto a su experiencia el joven artista destacó que «fue una experiencia muy bonita, una experiencia para crecer, para ganar en amistades, en arte y para ganar en inspiración para seguir creando».

Asimismo, hizo énfasis en su filosofía sobre el acto creativo como un ejercicio eminentemente colectivo y vital: «Para crear es algo imprescindible compartir y vivir».

​Con figuras jóvenes como Jorgen, la 50 Jornada de la Canción Política reafirma el compromiso de la AHS con la continuidad, el diálogo entre provincias y el florecimiento del arte joven en Cuba.

/lrc/

Temas: AHS Las Tunas Ernesto Alejandro Jorgen Jornada de la canción política

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