La juventud de la AHS Las Tunas presente en los 50 años de la Canción Política

La juventud de la AHS Las Tunas presente en los 50 años de la Canción Política

Las Tunas.- La 50 edición de la Jornada de la Canción Política ha vuelto a convertir a la provincia de Guantánamo en el epicentro del pensamiento, las letras y la trova joven cubana.

Auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el evento más antiguo de la organización juvenil reunió del 1 al 4 de agosto a creadores de todo el país, en este espacio de confluencia artística e histórica, destacó la presencia del escritor y vocalista Ernesto Alejandro Jorgen, representante de la filial de la AHS en Las Tunas.

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Para Jorgen, este evento representa un hito doble en su carrera y vida personal: «Esta fue mi primera vez en el evento de la Canción Política y es mi primera vez en Guantánamo también», confesó el joven creador tunero tras su llegada a la sede del festival.

​A pesar de haber gestionado su asistencia con un margen de tiempo sumamente reducido, el escritor y músico no quiso perderse la cita.

​La motivación principal para participar radicó en el intercambio directo con otros artífices del panorama cultural actual de la Isla, en palabras del propio artista: «Me emociona mucho estar rodeado de la juventud creadora, de mis compañeros de la AHS, estar rodeado de artistas, de personas que aman, sienten y lo reflejan en lo que hacen, es una cosa muy enriquecedora y maravillosa».

​En cuanto a su experiencia el joven artista destacó que «fue una experiencia muy bonita, una experiencia para crecer, para ganar en amistades, en arte y para ganar en inspiración para seguir creando».

Asimismo, hizo énfasis en su filosofía sobre el acto creativo como un ejercicio eminentemente colectivo y vital: «Para crear es algo imprescindible compartir y vivir».

​Con figuras jóvenes como Jorgen, la 50 Jornada de la Canción Política reafirma el compromiso de la AHS con la continuidad, el diálogo entre provincias y el florecimiento del arte joven en Cuba.

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