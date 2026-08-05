César Alejandro Pérez participará  rn el Tonreo «Aguascalientes 2026»

Las Tunas.- Del 5 al 9 de agosto de 2026, el Maestro FIDE César Alejandro Pérez Rodríguez estará presente en el Torneo Internacional “Aguascalientes 2026”, evento con sede en México.

El “Aguascalientes 2026” reunirá a 44 jugadores en el Grupo Internacional bajo el sistema suizo a 9 rondas, con ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento.

El tunero parte como séptimo del ranking inicial, rodeado de Grandes Maestros y Maestros Internacionales de México, Perú y Cuba. Entre ellos sobresale el GM peruano Jorge Cori (2586), uno de los favoritos al título.

Para César, la meta está claramente definida: alcanzar su tercera y definitiva norma de Maestro Internacional, paso que lo consolidaría en la élite del ajedrez.

El torneo se desarrollará en el Complejo Tres Centurias (Foro 3C), con respaldo de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC), la CONADE y el Gobierno de Aguascalientes.

La cita no solo convoca a figuras internacionales, sino que también incluye categorías juveniles y amateurs, convirtiéndose en un verdadero festival del ajedrez.

El calendario contempla dobles rondas en las tres primeras jornadas y partidas decisivas el fin de semana, con la clausura prevista para el domingo 9 de agosto a las 18:00 horas.

La intensidad del programa exigirá máxima preparación física y mental, un aspecto en el que César ha trabajado con disciplina en los últimos meses.

La participación en «Aguascalientes 2026» representa para el cubano una oportunidad de medirse con rivales de gran nivel y demostrar su progreso competitivo.

En caso de lograr la norma, se abriría un nuevo capítulo en su carrera, consolidando su presencia en torneos internacionales y elevando el prestigio del ajedrez tunero.

/lrc/