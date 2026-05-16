Ofrecerá solista Berlis Fernández concierto especial

Las Tunas.- Este domingo 17 de mayo, a las 8:30 pm, la solista Berlis Fernández prevé realizar el concierto Manantial de amor, en el lobby del teatro Tunas, dedicado a los 30 años de su carrera artística y a las madres, en general.

“Las madres son como un manantial, siempre presentes para los hijos, tratando de darles lo mejor; de ahí el título.

Dividiré la presentación en tres momentos: el primero lo dedicaré netamente a las progenitoras; en el segundo recordaré la banda sonora de mi niñez, con canciones que tarareaban mi mamá, abuelas y tías; y en el tercero, interpretaré junto a un colega especial”, expresó ella.

Esta popular intérprete posee un amplio repertorio en su quehacer, dominando con soltura géneros al estilo del bolero, la cumbia, el son, las rancheras, el merengue y otros.

Asimismo, forma parte de la comisión técnica evaluadora de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos Barbarito Diez, y ha dejado su estampa en grupos como Expresión Latina, Mariachi Tunas y Sonoridad cubana.

Berlis es de esas artistas que se crecen en el escenario, atrapando rápidamente al espectador con su carisma, talento y proyección escénica. Por ese camino, se le ha visto normalmente en jornadas cucalambeanas, fiestas populares, espectáculos galas y diversos espacios, conquistar el respeto y la admiración del auditorio.

“Tener el cariño del pueblo tunero es maravilloso. Que termines de cantar y las personas se te acerquen, te llenen de elogios, resulta indescriptible.

He tenido experiencias hasta con niños pequeños, que me han dicho luego de una presentación: ‘Señora, qué lindo usted canta’; eso no tiene precio”, confesó a Radio Victoria.

Asimismo, tras preguntarle qué significa la música para ella, respondió: “Todo. La música me ha salvado tantas veces. Me ha acompañado hasta en los momentos más tristes como la pérdida de mi madre, que la despedía cantando. Es algo que siempre me acompañará, mientras esté en el plano terrenal”.

Así es Berlis, una mujer talentosa y versátil que, con el ejemplo de su papá Rubén Fernández y del tío Ruperto Machado (El Chino) en el mundo de las sonoridades, se abre paso en la cultura, consciente de que una voz hermosa no basta, si no se desborda el alma en el proceso.

Ella lo hace y, por eso, de su garganta emerge esa magia que hechiza a los públicos siempre, como un “manantial de amor”.

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