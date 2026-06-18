Desarrollan Feria Arte para Papá

Las Tunas.- La Feria de Artesanía Arte para Papá, impulsada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) a nivel de país, llega al Balcón de Oriente con variedad de propuestas en saludo al Día de los Padres.

Así, del 16 al 19 de junio, el portal de la galería Fayad Jamís y la plaza cultural Armando Hart acogen confecciones para diferentes gustos, en los horarios de las 9:00 am a las 2:00 pm. Esos son los lugares habituales de esta cita, acogiendo –en la fecha en que corresponden- otros eventos como la Feria Arte para Mamá, también de carácter nacional.

Marjorie Castellano González, comunicadora de la UEB Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) Las Tunas, explicó a Radio Victoria que entre las producciones que se comercializan por estos días figuran camisas guayaberas, pantalones para hombres, juegos de dominó, jarras alegóricas a los progenitores, entre otros objetos.

“Dentro del calzado, además, ofertamos botas con excelente diseño. Asimismo, tenemos trabajos en madera como ceniceros, portacelulares, portallaves, soportes para ollas, tostoneras y otros”, añadió la especialista.

Bajo el slogan “Llégate, porque papá merece su regalo”, la feria a nivel nacional contribuye un escenario para divulgar la obra de creadores locales, promover el buen gusto, conjugar tradición y contemporaneidad, entre otras fortalezas.

Esta vez, una de las características del evento en la Isla está dada por la confluencia de nuevas formas de gestión no estatal y artesanos independientes que, junto a propuestas estatales, ponen en alto la manufactura de la nación al ofrecer artículos hechos a mano, cuya belleza se une a la originalidad.

La Feria de Artesanía Arte para Papá es sencillamente, una manera de visualizar los valores de la artesanía cubana, en tanto agradecemos con algún detalle manual a ese ser que nos ayudó a crecer: nuestro padre.

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