Seleccionada Flor de Birama en la Jornada Cucalambeana

Las Tunas.- La joven del municipio de Majibacoa, Brigni Salet César Lamora, fue seleccionada como la Flor de Birama de la actual Jornada Cucalambeana, que se desarrolla del 28 de junio hasta este primero de julio, fecha en que se cumplen 197 años del natalicio de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, a quien está dedicada la fiesta del campesinado cubano.

En el espectáculo Elección de la Flor de Birama titulado Reflejo de luna, fragancia de flor, realizado en el Parque Temático, de esta ciudad, también se dieron a conocer los dos pétalos que acompañan a la ganadora, ambas pertenecientes al bando rojo: Yesiska Daylet

En los primeros acordes de la Jornada Cucalambeana, un espacio en particular capturó todas las miradas: el Salón de Artesanía. Instalado en el corazón del Parque Temático, en el Ranchón 3, conocido como Los Mangos, esta cita se erige vitrina perfecta del talento tunero y punto de encuentro para quienes buscan llevarse un detalle de la identidad campesina.

La inauguración de la muestra, concebida para la exhibición y la comercialización, reúne una variada y nutrida colección de piezas utilitarias y decorativas. Allí confluye parte de lo más genuino de la artesanía local, para dar cuerpo a objetos que guardan la esencia del campo cubano.artesania cucalambeana lastunas 3

Este lunes se conoció el veredicto del jurado del salón. El conjunto de obras de la joven Ruth Morales Rodríguez, del municipio de Las Tunas, se alzó con el premio. Además obtuvieron lauros la también tunera Yorlany Batista García y la jobabense Elaymis Echemendía.

Mientras, alcanzaron menciones Alisbel Valdés Girón y Gladys Fonseca Valido (ambas de esta ciudad), junto a la chaparrera Martha Cruz Hernández.

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