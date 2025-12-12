Portada » Noticias » Las Tunas » Regresaron a casa trabajadores de la Empresa Eléctrica de Las Tunas

Las Tunas.- Tras protagonizar intensas jornadas de dura labor, regresaron a tierra tunera los integrantes del contingente Vicente García González perteneciente a la Empresa Eléctrica, que durante un mes contribuyeron al restablecimiento de los daños causados por el huracán Melissa en Santiago de Cuba.

«Como prometimos, no salimos del municipio de San Luis, donde nos encontrábamos laborando hasta rehabilitar el 100 por ciento de la infraestructura dañada», destacó a su llegada Carlos Arias Sobrino director general de la Empresa Eléctrica de Las Tunas.

«La complejidad de las labores debido a lo abrupto de la geografía de esas zonas hizo que el trabajo se extendiera por casi un mes sin dejar de reconocer que los daños fueron serevos en muchas partes sobre todo lomas arriba», añadió Arias Sobrino.

«A la complejidad de las labores hay que sumarle, que debíamos viajar unos 70 kilómetros de ida y de vuelta desde donde nos encontrábamos hospedados, salíamos de noche y regresábamos de noche, de igual manera varios de los hombres fueron afectados por los virus y ni así dejaban de trabajar», indicó el directivo.

De manos de Beatriz Johnson Urrutia presidenta del Consejo de Defensa Provincial en la tierra indómita el líder de los trabajadores eléctricos tuneros recibió un certificado de reconocimiento durante el acto de despedida que tuvo lugar en la plaza de la revolución Antonio Maceo Grajales.

Una vez más este contingente de trabajadores de la empresa eléctrica tunera puso bien en alto el nombre de Las Tunas en las labores de recuperación tras el paso desbastador de otro evento climatológico por alguna parte de la geografía del país, haciéndolo siempre con la laboriosidad, compromiso y entrega que los caracteriza.

