Bloqueo y no bloqueo: las cosas por su nombre

Las Tunas.- Las graves consecuencias que el bloqueo ha tenido sobre la economía cubana, afectando el bienestar de la población y el desarrollo de áreas claves como la salud, la educación y la alimentación no se puede negar. También detalla el impacto sobre el comercio exterior y las relaciones financieras internacionales de Cuba, las cuales han sido severamente limitadas por las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense.

Un solo ejemplo: desde el 1 de marzo de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024 causó daños y perjuicios materiales estimados en 5 mil 56.8 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento de 189.8 millones con respecto a la reportada anteriormente y representa una afectación aproximada de más de 421 millones de dólares mensualmente, más de 13.8 millones de dólares diarios, y más de 575, 683 dólares en daños por cada hora de bloqueo.

A precios corrientes, los daños acumulados durante más de seis décadas de aplicación de esta política ascienden a 164 mil 141.1 millones de dólares.

Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 1 billón 499 mil 710 millones de dólares.

Se estima que, de no existir el bloqueo, el PIB de Cuba a precios corrientes pudo haber crecido alrededor de un 8% en 2023 por ejemplo.

Entre enero de 2021 y febrero de 2024, se reportaron mil 64 acciones por parte de bancos extranjeros, de negativas a prestar servicios a entidades cubanas para los compras de alimentos, medicamentos, combustible, piezas de repuesto para el sistema electroenergético nacional y bienes de consumo esenciales.

Ahora no todo depende del bloqueo: ineficiencias en la prestación de servicios y maltrato a las personas en trámites y otros asuntos de interés personal o colectivo, precios abusivos, desvío de productos alimenticios por revendedores; corrupción, indisciplinas sociales; desvío de recursos de todo tipo, tolerancia ante lo mal hecho, el no cumplimiento del proceso de bancarización y evasión fiscal, el desaprovechamiento de la jornada laboral, la desprotección al consumidor, el robo en las bodegas del comercio, son asuntos que nada tienen que ver con ese instrumento criminal que nos acosa.

Estos son asuntos que dependen de la actuación de la comunidad y de quienes tienen la responsabilidad de enfrentar las malas actitudes. No hablo de un bloqueo interno, como dicen algunos que atacan a Cuba, hablo de deficiencias que nada tienen que ver con el bloqueo, y que de erradicarse habría más posibilidades de mejoría en todos los sentidos. De eso se trata.

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