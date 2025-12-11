Denota amplio proceso de reparación en el Hospital General Docente Ernesto Guevara

Las Tunas.- Un amplio proceso de inversión denota el calendario que está por cerrar en la mayor institución de la Salud Pública de Las Tunas, el Hospital General Docente Ernesto Guevara, que posibilita mejoras y confort de pacientes y galenos tras la reparación de espacios asistenciales con alta demanda.

La administradora de la institución, Yonersy Álvarez Otaño, precisó que en el 2025 dentro de la entidad se entregaron importantes obras que generarán mejores prestaciones; entre ellas la reparación de la sala de Observación 1, de la consulta de Otorrinolaringología, el servicio de Neonatología, este último con un sistema estructural óptimo ante el manejo epidemiológico del espacio y las más recientes salas de Cuidados Intensivos Emergente-Polivalente.

A tono con una serie de regulaciones técnicas actualmente las acciones constructivas se extienden a la Torre E, la sala E-4 y el pasillo central en la zona del primer nivel, este último debe quedar inaugurado la próxima semana en saludo al nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, precisó Álvarez Otaño.

Para el 2026 se mantiene como proyección, tras la aprobación y asignación del presupuesto, avanzar en la restauración de la Torre E como estructura general de restauración.

El Hospital General Docente Ernesto Guevara figura como un centro de alta complejidad asistencial, pues ofrece atención médica a la población de Las Tunas y a las áreas cercanas de las provincias de Camagüey, Granma y Holguín, optimizando los servicios en aras de un mayor impacto con la cobertura general de más de 40 especialidades médicas.

/mga/

