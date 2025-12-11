11 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Denota amplio proceso de reparación en el Hospital General Docente Ernesto Guevara

11 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   32

Las Tunas.- Un amplio proceso de inversión denota el calendario que está por cerrar en la mayor institución de la Salud Pública de Las Tunas, el Hospital General Docente Ernesto Guevara, que posibilita mejoras y confort de pacientes y galenos tras la reparación de espacios asistenciales con alta demanda.

La administradora de la institución, Yonersy Álvarez Otaño, precisó que en el 2025 dentro de la entidad se entregaron importantes obras que generarán mejores prestaciones; entre ellas la reparación de la sala de Observación 1, de la consulta de Otorrinolaringología, el servicio de Neonatología, este último con un sistema estructural óptimo ante el manejo epidemiológico del espacio y las más recientes salas de Cuidados Intensivos Emergente-Polivalente.

Denota amplio proceso de reparación en el Hospital General Docente Ernesto Guevara

A tono con una serie de regulaciones técnicas actualmente las acciones constructivas se extienden a la Torre E, la sala E-4 y el pasillo central en la zona del primer nivel, este último debe quedar inaugurado la próxima semana en saludo al nuevo aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, precisó Álvarez Otaño.

Para el 2026 se mantiene como proyección, tras la aprobación y asignación del presupuesto, avanzar en la restauración de la Torre E como estructura general de restauración.

El Hospital General Docente Ernesto Guevara figura como un centro de alta complejidad asistencial, pues ofrece atención médica a la población de Las Tunas y a las áreas cercanas de las provincias de Camagüey, Granma y Holguín, optimizando los servicios en aras de un mayor impacto con la cobertura general de más de 40 especialidades médicas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Hospital general docente Ernesto Guevara - proceso de reparación

Últimas noticias

Comienza en Las Tunas Festival Entre Música 2025

La provincia de Las Tunas vibra desde hoy con el inicio de la décimo novena edición del Festival Entre Música, un evento que convoca a artistas jóvenes de toda la isla y que en esta ocasión rinde homenaje al son cubano.

Café Literario Plaza de Almas: semillero de jóvenes voces en Las Tunas

En un ambiente cargado de emoción y compromiso con la palabra, el Centro Cultural Huellas, sede de la Fundación Nicolás Guillén en la provincia de Las Tunas acogió recientemente la entrega simbólica de premios del Concurso de talleres literarios de la Casa de Cultura Tomasa Varona en el Café Literario Plaza de Almas.

Celebran día del trabajador de la cultura en Las Tunas 

Un homenaje a Raúl Gómez García, el poeta de la Generación del Centenario, se realizó en el acto provincial por el día del trabajador de la cultura,  con sede en el complejo cultural de Majibacoa, el municipio más destacado durante el actual año 2025 en Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Reconocen labor de directivos del sector sanitario en Las Tunas

Reconocen labor de directivos del sector sanitario en Las Tunas

Las Tunas.- Con la presencia de la máxima autoridad del gobierno en la provincia, Yelenis Tornet Menéndez, se reconoció el quehacer de la doctora Yumara Acosta García, como directora en función de la Dirección General de Salud de Las Tunas. Durante tres meses esta...

Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal 

Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal 

Activistas y profesionales de la Estomatología en la provincia de Las Tunas abogan por el diagnóstico precoz del cáncer bucal, una enfermedad que de enero a la fecha en el territorio registró la confirmación de una decena de casos positivos, mediante el Programa de Detección que desde 1982 se creó en el país. 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *