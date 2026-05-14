Leñadores y Huracanes dividen honores en San José de las Lajas

Las Tunas.- La doble jornada entre los Leñadores de Las Tunas y los Huracanes de Mayabeque en el estadio Nelson Fernández dejó algo más que un empate en la pizarra: ambos equipos acumularon 16 entradas sin cometer un solo error defensivo, una muestra de disciplina poco frecuente en la temporada.

En el primer compromiso, los anfitriones se llevaron la victoria 5×1 gracias a una gran apertura de Héctor Bermúdez. El derecho trabajó seis episodios y dos tercios sin permitir carreras, mientras Islay Sotolongo cargó con la derrota. La ofensiva local produjo nueve imparables, entre ellos el primer cuadrangular de Alexander Pozo, sencillos remolcadores de Frederich Cepeda y Denis Laza, y un doble de Jeison Martínez.

El segundo duelo cambió de dueño: la tropa verdirroja se impuso 6×3 con otra cosecha de nueve hits. Yudier Rondón impulsó dos anotaciones, mientras Yosvani Alarcón, Yordanis Alarcón y Osman Caruncho aportaron sencillos y remolcadas.

En el montículo, Yosmel Garcés se apuntó el triunfo tras cinco innings de dos carreras permitidas y además es el líder en ganados de la temporada con tres; Duvier Peña no pudo completar la segunda entrada y aceptó tres anotaciones que le valieron la derrota.

Con estos resultados, Industriales sigue al frente del grupo con récord de 8-3, seguido por Artemisa (5-4), Las Tunas (6-5), Holguín (5-6), Matanzas (4-5) y Mayabeque (3-8).

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