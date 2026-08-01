Fomentan en Las Tunas práctica exclusiva de la lactancia materna

Las Tunas.- Fomentar la lactancia materna como práctica vital, es una de las premisas defendidas por el sector de la Salud Pública en la provincia de Las Tunas, un territorio en el cual sus profesionales promueven el desarrollo nutritivo y el bienestar de los niños.

De forma exclusiva, esta práctica beneficia el desarrollo cognitivo del recién nacido y su sistema inmunológico, y reduce los riesgos de padecer enfermedades crónicas, por ello el sistema sanitario favorece una red de apoyo para potenciar este ejercicio de manera exitosa en los primeros años de vida del bebé, modificando los estilos de vida de las familias ante una lactancia responsable.

La licenciada Yisel Bazán Milanés, jefa de Enfermería del área de salud perteneciente al policlínico Aquiles Espinosa, detalló que «en cada consultorio, médico de manera sistemática, este personal fomenta la práctica responsable desde la captación del embarazo para educar a las futuras madres».

Añadió que «entre las acciones enmarcadas en la Semana Mundial de la Lactancia Materna figuran las charlas educativas y la promoción de salud, a fin de preparar a los padres respecto al proceso de maternidad y paternidad responsable y la lactancia exclusiva, con el acompañamiento de especialistas en Pediatría y de los integrantes de los Grupos Básicos de Trabajo».

Cuba dispone de normativas legales para la protección, promoción y fomento de la lactancia materna y el trabajo de los Bancos de Leche Humana, la cual tiene entre sus principios, el interés superior del niño, además denota entre las prestaciones sociales la licencia de maternidad hasta los 15 meses de vida del bebé, facilitando la continuidad de este acto.

Bajo el lema Lactancia Materna un inicio sostenible en cualquier circunstancia: fortalecer las acciones que funcionan, la jornada mundial llama a fortalecer el importante acto natural, que constituye un componente clave para mejorar la salud y evitar miles de muertes infantiles y maternas cada año.

/abl/