Solo de Poesía N.º 39: El latido de la espinela tunera en la Cucalambeana 2026

Las Tunas.- La poesía en estrofa de diez versos reafirma su vigencia en el baluarte de la tradición cubana.

La edición N.º 39 del reconocido plegable Solo de poesía rinde tributo al talento poético de Las Tunas, al recoger la obra y el testimonio de nueve poetas que resultaron premiados y reconocidos en la Jornada Cucalambeana 2026.

​Editado bajo el cobijo de la Editorial Sanlope, el Centro Provincial del Libro y la Literatura, el Centro de Promoción Literaria Pablo Armando Fernández y el Comité Provincial de la UNEAC en Las Tunas, este número cuenta con la coordinación y selección de textos a cargo del destacado intelectual Carlos Tamayo Rodríguez, como es habitual, la edición y corrección de Argel Fernández Granado, el diseño de Rogert Gómez Ocano y obras visuales de portada y contraportada firmadas por Gustavo Polanco Hernández.

​El plegable recoge una variada muestra que transita entre la lírica intimista, la crítica cotidiana, el paisaje insular y la fuerza visual de la décima ilustrada.

​En la categoría de Décima Escrita (Concurso Cucalambé), las menciones recayeron en dos poéticas de marcada sensibilidad expresiva: Jorge Luis Ponce Ode con Dibujo, un emotivo recorrido por la infancia, el taller paterno y los rincones de la memoria; y Maikel Santiesteban Velázquez, reconocido por Un gran peligro es estar vivo, una reflexión lírica e inquieta sobre la existencia y el artificio de la creación poética.

​Por su parte, la Décima Ilustrada celebró la simbiosis entre el verso octosílabo y las artes plásticas con creadores de alto nivel. El primer premio fue otorgado a Antonio Luque Álvarez por Tirapiedras ilustrado por Orlando Velázquez Puig, un impactante texto sobre la inocencia y la crudeza del juego infantil.

El segundo premio lo obtuvo Maikel Delgado Corrales con Destino, donde la voz poética se asume peregrina e inquebrantable frente a la incertidumbre, mientras que el tercer premio correspondió a Adalberto Vistorte Trujillo, con obra ilustrada por Carlos Alberto Leyva Galiano.

​En este mismo apartado, las menciones destacaron el talento integral de la región; la primera mención se la llevó Argel Fernández Granado con Paisaje e ilustraciones de Gretchen González Acosta, para entregar un canto de comunión con la tierra y los palmares; la segunda mención recayó en Adalberto Hechavarría Alonso por Familia Miranda ilustrado por Inés María Cutiño Durañona como tributo a la tradición sonera y parrandera; y finalmente, la tercera mención fue para Eduardo Bernal Monfort, con Música enamorada una mirada luminosa a la décima campesina y al trabajo de la tierra.

​En la modalidad de Décima de Cordel, el certamen galardonó a Aleido Rodríguez Cabrera, autor radicado en la región, por su poema Mío problema con una estrofa honesta y desenfadada.

​Con este número 39, Solo de poesía no solo celebra la maestría técnica del octosílabo en Cuba, sino que consolida al proyecto Cultura y Tuneridad como una plataforma imprescindible para preservar la memoria, el arte visual y la voz de los poetas que mantienen viva la estirpe del Cucalambé.

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