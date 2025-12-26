Mejora entrega de agua a la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.- Con la rehabilitación del primer módulo de la planta se incrementa en 125 litros por segundo la entrega de agua desde la fuente El Rincón a la ciudad de Las Tunas suministrando ahora 275 litros de los 500 de capacidad.

«Con las acciones realizadas aquí se incrementa no solo en cantidad sino en calidad el líquido», aseguró José Céspedes Hidalgo director de servicios ingenieros en la delegación provincial de recursos hidráulicos.

Todo el material que estamos empleando tiene garantía para que la planta trabaje 25 años más, y por primera vez se utiliza en este tipo de rehabilitación tuberías de polietileno de alta densidad lo que garantiza mayor calidad del agua, destacó el especialista.

Este primer módulo lo concluimos en saludo al nuevo aniversario del triunfo de la revolución pero ya el otro se encuentra a más del 75 por ciento de ejecución y se debe terminar para el cinco de enero del próximo año y luego continuar los dos restantes, añadió Céspedes Hidalgo.

Sobre la situación de Piedra Hueca, otra de las fuentes de abasto a la ciudad, el director de servicios ingenieros de la delegación provincial de recursos hidráulicos explicó que en la medida que el país pueda ayudar con los sistemas de bombeo se podrá ir recuperando su suministro, no obstante insistió que una vez culminada las acciones en El Rincón sus 500 litros significarán sin dudas un considerable volumen para mantener estabilidad en los ciclos de entrega, dependerá entonces de la eficacia en las operaciones.

Sobre la definitiva utilización del tanque de Buena Vista recuperado hace seis meses el especialista detalló que con la anterior planificación de los circuitos era imposible realizar operaciones para su llenado. Hoy en la medida que se reduzcan los ciclos se podrán ir realizando operaciones que permitan no solo el llenado sino la distribución hasta los pisos altos de los edificios multifamiliares.

