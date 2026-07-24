Tuneros en Santo Domingo 2026 (XVII): Reiter Téllez Velazco

Las Tunas- Reiter Téllez Velazco, entrenador tunero de tiro con arco, volverá a estar presente en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta vez en Santo Domingo 2026, reafirmando una trayectoria que lo ha convertido en referente del deporte cubano.

Su carrera comenzó en disciplinas como la esgrima, la lucha y la carrera de orientación, donde fue campeón nacional en varias ocasiones.

Tras la desaparición de esta última disciplina en Cuba, se volcó al tiro con arco, iniciando un camino que lo llevaría a formar generaciones de atletas desde la base escolar hasta la élite internacional.

En 1996 logró que una arquera tunera se ubicara entre las ocho mejores del país y, dos años más tarde, alcanzó las primeras medallas nacionales para Las Tunas.

Ese trabajo constante le valió ser reconocido como Mejor Entrenador de Cuba en 1999, tras conquistar títulos y medallas en Juegos Escolares. Desde entonces, su labor ha estado marcada por la preparación de jóvenes talentos y la consolidación de resultados en eventos nacionales e internacionales.

En 2024, junto al arquero Hugo Franco, protagonizó el regreso del tiro con arco cubano a unos Juegos Olímpicos, en París, un hito que devolvió protagonismo a la disciplina en el país.

En 2026, Téllez participó en el Curso Continental de Entrenadores de Alto Rendimiento Nivel 3 en Guatemala, organizado por Panam Sports y World Archery Americas, lo que elevó aún más su preparación técnica.

Con más de tres décadas dedicadas al tiro con arco, Reiter Téllez representa la resiliencia y la vocación de un formador que ha sabido reinventarse y aportar al desarrollo deportivo de Las Tunas y de Cuba.

Su regreso a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no solo simboliza continuidad, sino también confianza en un entrenador que ha sabido guiar a sus atletas en escenarios de máxima exigencia.

La cita de Santo Domingo será una nueva oportunidad para que su experiencia se traduzca en resultados y en la consolidación del tiro con arco cubano en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

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