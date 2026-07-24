Entrega Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas nuevos guardianes de la salud 

Las Tunas.- El teatro de la Universidad de Ciencias de Las Tunas acogió la nueva promoción de graduados de siete carreras de nivel superior y 11 técnicos medios y superior de ciclo corto, como parte de la culminación de estudios perteneciente al curso 2025 2026.

Acompañados por las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y el sector sanitario, los egresados ratificaron en su juramento el compromiso ante su nueva responsabilidad como integrantes del ejército de batas blancas en su impostergable labor de servir y garantizar la salud en el territorio y fuera de fronteras.

Entre los estimulados la graduada Más Integral de esta promoción perteneciente a la carrera de Medicina, Liety de la Caridad Rondón Segura, convidó a los nuevos profesionales a ser celosos guardianes del sistema de la salud. «Debemos defender al Sistema Nacional de Salud Cubano, público, universal y gratuito, permanecer en la comunidad, el policlínico, el hospital y en cualquier lugar en atención de las necesidades del pueblo, honrar la vocación internacionalista que define al profesional de las ciencias de la salud, poner los avances de la ciencia al servicio de la vida y ser conscientes de que el recurso más valioso no está en la tecnología, sino en el profesional comprometido con el bienestar colectivo de su población».

Al dirigirse a los presentes, la rectora de la universidad médica, la Doctora en Ciencias Médicas Enelys Reyes Reyes, denotó la calidad en la formación de estos profesionales al servicio de la humanidad, la dedicación del claustro académico y reafirmó los valores y la ética de quienes son considerados heraldos de la salud y el humanismo.

En la velada se reconoció la excelencia académica de más de 130 jóvenes avalados con la condición de Título de Oro en carreras como Medicina, Estomatología, Licenciatura en Servicios Estomatológicos, Enfermería y Sistema de Información en Salud.

También se acreditaron con ese mérito egresados como Técnicos Superior de Ciclo Corto de Atención Estomatológica, Análisis Clínico, Electromedicina, Radiología, Rehabilitación Física, Servicios Farmacéuticos, Estadística en Salud, Vigilancia y Lucha Antivectorial y Técnicos Medio en Enfermería y Anestesia.

Por los méritos académicos y científicos alcanzados durante su desempeño estudiantil obtuvieron la condición Vanguardia Mario Muñoz Monroy: Liety de la Caridad Rondón Segura, Mariana Estrella Gamboa y Mirian Vania Colás Rodríguez, todas de la carrera de Medicina. Mientras las jóvenes Arianna Piñero Quesada, Mariana Estrella Gamboa, Marianna Reyes Díaz, Darisleydis Pérez Palmero y Mailen Milanés, resultaron Destacadas en Investigación, Docencia, Docencia Alumno Ayudante, Impacto Social y Comunicación, respectivamente; en tanto se agasajó a Mirian Vania Colás Rodríguez como Vanguardia Más integral en la esfera de dirigente estudiantil.

Como parte de la gala política cultural, dedicada al centenario del natalicio del líder Fidel Castro, la secretaria general del Comité Provincial del Sindicato de la Salud en Las Tunas, Yudelkis Cruz Alarcón, dio la bienvenida a quienes se incorporarán a los escenarios asistenciales de la Atención Primaria y Secundaria de Salud y los convocó a sostener la consagración en cada perfil laboral que permitirá salvar y preservar el derecho a la vida.

En esta oportunidad la graduación de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, desarrolló un proceso de promociones descentralizadas por todos los escenarios docentes, denotando por primera vez la entrega al sector de los primeros Técnicos Superiores de Ciclo Corto en Estadística de Salud.

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