 Felicia: de sangre mambisa a fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas

Colombia.- A sus 92 años Justa Felicia García Salinas, con una memoria extraordinaria, recuerda los momentos iniciales de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio de Colombia, al ser una de las fundadoras.

«La organización sale de compañeras que habíamos apoyado en la clandestinidad, colaborando con los rebeldes que estaban en los alrededores. Entonces Vilma Espín empieza a trabajar y a crear la federación en los diferentes lugares. Aquí en la localidad se nombró secretaria a Blanca Carbonell, ya fallecida, y como organizadora me designan a mí

«El trabajo era muy duro porque después de la jornada laboral, nos prestaban un camión para ir a los campos hasta la noche, llamando a las mujeres para que se integrarán a la federación».

Felicia García rememora la labor en los procesos de integración de la organización. «Se seleccionaban a las muchachas que ya tuvieran los 15 años para que fueran federadas, se les entregaba su carné en actos que se desarrollaban en los diferentes repartos de la localidad».

Felicia, de estirpe mambisa, destaca el protagonismo que ha tenido la FMC en todos los tiempos, y como la mujer alcanzó planos superiores en la sociedad gracias al desempeño de tantas cubanas.

«Desde mi responsabilidad ayudé a resolver muchos problemas. Nosotras políticamente estábamos alerta de lo que sucedía, y hacíamos las actividades, reuniones en los barrios, se visitaban las casas… Como revolucionaria, cubana y fidelista, me siento muy orgullosa.