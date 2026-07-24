Nuevos profesionales de las ciencias médicas reciben títulos en filial puertopadrense

Puerto Padre, Las Tunas.- Más de un centenar de nuevos profesionales de la salud de Puerto Padre y Jesús Menéndez, recibieron sus títulos de graduados en ceremonia que aconteció en la tarde de este 24 de julio.

Formados en la Filial de Ciencias Médicas del territorio, los doctores en Medicina, licenciados y técnicos de ciclo corto, integrarán el Ejército de Batas Blancas en ambas localidades.

Con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de los dos municipios, en el acto de graduación distinguieron además a nuevos especialistas de primero y segundo grado en varias ramas de la medicina.

Los miembros del Comité Provincial del Partido y primeros secretarios en Puerto Padre y Jesús Menéndez Yosmel Duany Álvarez y Maritza Álvarez Santos, respectivamente, entregaron títulos de oro, condición Mario Muñoz Monroy, destacados y vanguardias integrales de la universidad y la filial.

La Doctora Ivis Socarrás Pita, directora de la institución docente, agradeció a las familias por el apoyo a los egresados y al claustro de profesores, a quienes exaltó al imponerse a las dificultades y concluir una etapa en las vidas de los jóvenes.

Yadisbel Parra Batista resultó la más integral de la graduación de la Filial de Ciencias Médicas, que hoy entregó los pergaminos de profesionales a médicos, estomatólogos, licenciados en enfermería y servicios estomatológicos, así como técnicos superior de ciclo corto en servicios farmacéuticos y análisis clínico.

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