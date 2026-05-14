Celebran Día del Campesino en Las Tunas

Las Tunas.- Un merecido homenaje a los hombres y las mujeres que producen alimentos desde el surco y bajo el sol tuvo lugar este jueves en la provincia de Las Tunas, a propósito del cercano 17 de mayo, Día del Campesino y aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap).

En la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Carlos Manuel de Céspedes, del municipio cabecera, se reconocieron los vanguardias municipales y provinciales del sector cooperativo y campesino, por el cumplimiento de los principales indicadores productivos y su contribución a la Anap.

De igual manera se distinguió a quienes ostentan esa condición a nivel nacional, lauro que merecieron Eulogio Torres Cabrera, de la CCS Eduardo Pérez Sánchez; Juan Carlos Rojas Pérez, de la CCS Eradio Infante; y Yordanis Montejo Vargas, de la cooperativa sede. En la categoría colectiva se entregó a las CCS Eradio Infante y Carlos Manuel de Céspedes.

A nombre de los jóvenes anapistas intervino Dianik Córdoba Arias, de la CCS Omar Pérez Pérez, quien destacó que la juventud tunera mantiene la honrosa misión de incrementar la producción agropecuaria a partir de sus propios esfuerzos para contribuir a un futuro más próspero.

También se mencionaron a Puerto Padre, Jobabo y Amancio, como los municipios destacados, además de Las Tunas, que mereció la sede del acto provincial.

Roberto Medrano Ledesma, presidente del Comité Provincial de la Anap, dijo que confía en los asociados para seguir avanzando en los momentos actuales y reafirmó la condena al criminal bloqueo económico, financiero y energético que impone el gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Durante el intercambio que sostuvo con los presentes, el Primer Secretario del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, reconoció el desempeño de los campesinos tuneros en medio de circunstancias muy complejas, en las que se requiere impulsar la producción de alimentos.

Acotó que esa es una de las prioridades actuales en Cuba y que se sustenta en la vergüenza y dignidad del sector cooperativo y campesino, que implementa alternativas para concretar los planes productivos de carne vacuna, leche y cultivos varios, entre otros renglones.

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