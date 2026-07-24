Israel mata a futbolistas palestinos y un árbitro de la FIFA

Israel confirmó este miércoles el asesinato de “12 futbolistas gazatíes”, quienes fueron “eliminados” durante “ataques estratégicos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, ente militar que defiende la ejecución de los atletas palestinos al argumentar —sin presentar pruebas— que actuaban “simultáneamente” como supuestos “terroristas”.

“Ahora se puede revelar que 12 personas de Gaza que fueron retratadas como inocentes futbolistas eran, simultáneamente, terroristas que militaban en las alas militares de Hamás y de la Yihad Islámica, y fueron blanco de ataques estratégicos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)”, indica un comunicado divulgado por la Fuerza Armada de Israel.

Según las FDI, los deportistas asesinados “representaban una amenaza para los civiles israelíes y fueron eliminados a lo largo de la guerra”. En ese sentido, condenó que la comunidad internacional, funcionarios estatales, medios de comunicación, “destacados influencers” y organizaciones oficiales de fútbol reconociera a estas personas como “futbolistas profesionales, árbitros y entrenadores” y además “expresaran su duelo por ellos”.

“Acusaron a Israel de atacar deliberadamente a ‘atletas profesionales’ en un esfuerzo por socavar el fútbol gazatí. Se ha demostrado que estas afirmaciones son falsas y se alinean con otras falsas acusaciones de que las FDI atacan intencionadamente a periodistas, trabajadores de ayuda humanitaria y otras profesiones protegidas internacionalmente. Por el contrario, estas personas no fueron atacadas debido a su trabajo, sino por su demostrada participación en actividades terroristas”, aseguró el ente militar.

“Utilizaron sus profesiones civiles como cobertura para sus afiliaciones terroristas, explotando su estatus protegido y poniendo en peligro a los civiles. Las FDI no atacan deliberadamente a los atletas de Gaza”, afirmó el ente israelí que junto al Gobierno de Benjamín Netanyahu enfrentan graves acusaciones internacionales por genocidio, crímenes de guerra, hambruna intencional y delitos de lesa humanidad y ocupación ilegal de los territorios palestinos en Gaza, Cisjordania, Jerusalén, entre otros.

Atletas “eliminados”, según las FDI

Sin presentar pruebas, más que sus propias afirmaciones y diseños de fotos generadas con inteligencia artificial, las FDI presentó la lista de algunos de los futbolistas “eliminados”.

El primero de ellos es Ahmed Abu al-Atta, un defensa que jugó para varios clubes de Gaza como el Ittihad Al-Shuja’iyya, el Al-Tuffah y el Al-Ahli Gaza, que para Israel fungía como “comandante de la Yihad Islámica”.

Otra “blanco” de Israel fue el árbitro internacional de la FIFA Mohammed Sami Mohammed Khattab, quien participó en el Campeonato del Oeste de Asia y pitó partidos internacionales. Según las FDI este profesional del fútbol “era un terrorista de la Brigada de Campos Centrales de la Yihad Islámica”.

El tercer futbolista asesinado fue Mohammed Emad Hassouna, quien era capitán del equipo Shabab Al-Zawaida. Las FDI afirman que el atleta era “un terrorista de Hamás que se infiltró en territorio israelí durante la masacre del 7 de octubre”.

La lista la continúa el futbolista Ali al-Kurd quien jugó como centrocampista en el Al-Qadisiyah Rafah y más tarde entrenó al Al-Qadisiyah y al Al-Istiqlal.

Según las FDI, el jugador “ejercía simultáneamente como comandante de sección de la Yihad Islámica en Rafah”. Otro atleta ejecutado fue Mahmoud Osama al-Jazzar, que fue portero del Al-Qadisiyah y el Khadamat Rafah. Según las milicias israelíes era agente de “la organización terrorista Yihad Islámica”.

Engrosa el listado el deportista Mohammed Mansour, quien era reserva del equipo Khadamat Al-Nuseirat y ejerció como preparador físico del equipo juvenil del club. Según las FDI, era “subcomandante del Batallón Nuseirat en el ala militar de Hamás”.

Otro futbolista “eliminado” fue Abdullah Riyad Abdullah Khattab, quien jugó para el Al-Ribat y el Ittihad Shabab Deir Al-Balah. Para Israel, este deportista actuó como “terrorista en el despliegue antitanque de la Yihad Islámica”.

(Tomado de Cubadebate)