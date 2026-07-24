Inauguran obras de beneficio social en saludo al 26 de julio en Las Tunas

Las Tunas.- Más de 60 obras recibieron algún tipo de acción constructiva en saludo al aniversario 73 del Día de la Rebeldía Nacional en el municipio de Las Tunas, destacó el primer secretario del Comité Municipal del Partido Roberto Carlos López Zaborit.

Tras la celebración del acto provincial que dignamente acogió el municipio cabecera, las autoridades presentes recorrieron y dejaron inauguradas algunas de esas instituciones o locales de la prestación de servicios al pueblo.

Como se ha hecho en otros momentos, lo que se pretende es transformar no solo las entidades en cuestión, sino el entorno cercano a sus alrededores en una comunidad en específico como sucedió esta vez en el reparto Casa Piedra.

En la demarcación, un total de once instalaciones de la salud, educación, comercio, el turismo, la industria alimenticia y el bazar circundante, además de la plaza cultural, cambiaron la estética y el confort, acciones que sin dudas repercutirán en la calidad de los servicios a la población.

En todos los Consejos Populares se realizaron acciones de este tipo, muchas de ellas se concluyeron en saludo a la fecha mientras que varías recibieron un considerable impulso enmarcando su culminación para otras etapas de trabajo, sentenció el máximo dirigente político en el municipio cabecera.

Por su parte, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido significó que en todos los territorios tuneros y en tan difícil contexto se realizaron acciones de este tipo, convocando a sumar a la comunidad a estas tareas para además de sentirse partícipes, ganar en sentido de pertenencia y cuidar lo que se haga.

Terminado el recorrido por el reparto Casa Piedra la comitiva llegó hasta la sede central de la Universidad de Las Tunas donde se remodelaron tres importantes laboratorios en la Facultad de Agronomía para seguir contribuyendo desde la ciencia a la producción de alimentos en el territorio.

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