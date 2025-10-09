9 de Oct de 2025

Las Tunas sueña con regresar a la máxima cita del softbol en Cuba

9 de Oct de 2025
 - Gabriel Manuel Peña Ramírez
   19
Las Tunas.- Con cuatro atletas incluidos en la preselección cubana para el Campeonato Panamericano de Softbol masculino, el equipo de Las Tunas encamina la última etapa de la preparación rumbo a la ronda de repechajes, en la que buscarán el anhelado ascenso al máximo evento de la disciplina en 2026.

Pedro José Escalante, director del plantel y llamado también al concentrado a mediados de noviembre, destacó la importancia de superar al ganador del enfrentamiento entre Pinar del Río y Sancti Spíritus para avanzar a la siguiente fase, en la que espera La Habana como último rival para consumar el retorno a la cita de los mejores seis exponentes del país.

Estamos entrenando con 14 de los 16 jugadores en nómina porque Yunior Josué Otero y Leonardo Joseph forman parte de los Leñadores de Las Tunas en la 64 Serie Nacional de Béisbol, pero está previsto que en fechas previas al evento se incorporen al grupo, refirió el estratega.

Una vez más el arma fundamental habita desde el círculo de lanzamientos, gracias a un “cuerpo de pitcheo que combina juventud con experiencia, al estar compuesto por el talentoso Adonis Velázquez, quien sumó tres éxitos en el reciente título de Ciego de Ávila, además de la veteranía de Kelmer Mayo y Leonardo Rey; todos se encuentran en óptimas condiciones para afrontar el reto”, ponderó Escalante.

En el apartado ofensivo los tuneros cuentan con múltiples herramientas que pueden marcar la diferencia, así como para brindarle a los directivos de variantes tácticas, sobre todo en los momentos de definición en cada juego.

Disponemos de buenos bateadores de contacto, velocidad en las bases y también con hombres de fuerza en el centro del lineup; a ello se le suma una defensa capaz de asegurar victorias y significar un complemento para la actuación de los lanzadores, declaró el mentor, quien se muestra optimista, pese al poco roce competitivo de sus muchachos.

Mientras el terreno Aníbal Aponte, en la cabecera provincial, alimenta las ambiciones de la principal escuadra del Balcón de Oriente, asimismo Pedro José emprende con pasos firmes un futuro de objetivos bien marcados en aras de convertir la práctica del deporte de la “bola blanda” en una referencia para el territorio.

Respecto a la academia nacional, la cual será para la categoría sub-18, nos han informado que empezará a partir de diciembre y allí debo estar como entrenador, junto a los juveniles Osbiel Tamayo, Fernando González y Miguel Cutiño, lo que supone un peldaño más para potenciar los resultados de Las Tunas en los distintos eventos y rangos etarios, concluyó Escalante.

 

/lrc/

