Leñadores listos para la 64 Serie Nacional de Béisbol

Por: Gabriel Manuel Peña Ramírez
Las Tunas.- En un sitio de legados patrimoniales e identidad para los tuneros, como lo significa el memorial Vicente García, los Leñadores fueron abanderados de cara a la 64 Serie Nacional de Béisbol, prevista a iniciar el venidero 2 de septiembre, con el duelo ante los Vegueros de Pinar del Río en el estadio Julio Antonio Mella.

Cada posición está en disputa por varios jugadores, lo cual denota la versatilidad de la plantilla y la competencia interna por salir a defender el uniforme verdirrojo, lo que podría significar un dolor de cabeza para Abeysi Pantoja y el staff de dirección; sin embargo, denota la ambición colectiva por añadir una nueva corona al palmarés y reafirmarse como el plantel más ganador en la historia reciente.

En las manos del capitán Yuniesky Larduet reposó el estandarte que ha visto cómo un equipo creció a lo largo del tiempo hasta incluirse en la élite, con par de campeonatos de manera consecutiva, una racha que buscarán extender durante el próximo certamen.

Con una de las ofensivas más temibles en la lid doméstica, que bien responde al apelativo del plantel, los del Balcón de Oriente confían en el apoyo del grupo de lanzadores, quienes tienen en el área de los relevistas su punto fuerte, además del talento para solventar los distintos desafíos.

Eliánder Bravo, con apenas dos campañas en su aval, ocupa la responsabilidad de liderar la rotación de abridores, junto a la experiencia de Alejandro Meneses que volverá a retar las lesiones con tal de aportar a la causa de los suyos, también harán lo propio los “refuerzos” Yosmel Garcés y Rubén Rodríguez, mientras Leandro Cañada aspira a imponer sus condiciones sobre el box.

Los tuneros efectuarán ocho compromisos en el “Mella”, el bosque encantado como le reconocen la fanaticada local, al enfrentar, además de a los pinareños en la subserie inaugural, a los Piratas de la Isla de la Juventud, Tigres de Ciego de Ávila, Huracanes de Mayabeque, Indios de Guantánamo; en apenas tres choques antes de la pausa por el juego de las estrellas, pactado para el primero y dos de octubre, Cocodrilos de Matanzas, Cazadores de Artemisa y Gallos de Sancti Spíritus.

Asimismo completarán el calendario con las pugnas ante Alazanes de Granma, Cachorros de Holguín, Avispas de Santiago de Cuba, Azucareros de Villa Clara, Toros de Camagüey, Industriales de La Habana, Elefantes de Cienfuegos y los Indios del Guaso para concluir la fase regular a mediados de diciembre.

