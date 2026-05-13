Yordanis supera las mil impulsadas y extiende el legado Alarcón

Las Tunas.- Un cuadrangular en solitario, en el estadio Julio Antonio Mella, de Las Tunas, el 2 de diciembre del 2000 abrió la senda de los remolques para Yordanis Alarcón Tardío, por aquel entonces novato, durante la XL Serie Nacional de Béisbol (SNB); en tanto, quisieron los azares del pasatiempo criollo repetir fórmula para el arribo al millar de empujadas, luego de superar las cercas del parque Nelson Fernández, en Mayabeque, este 12 de mayo del 2026.

Del joven de 18 años al veterano de 43 quedan las huellas de 24 temporadas, así como los méritos y el sacrificio de una trayectoria de más de 13 mil innings jugados, 2038 hits, 311 dobles y 116 jonrones, los cuales se traducen en dos títulos del clásico doméstico (SNB) y otro de la Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), con Agricultores en la primera versión del certamen.

Con un swing, en la tarde a finales de siglo, Alarcón mostró cuán lejos podría llegar con esa terquedad de golpear una pelota con el madero; por estas jornadas, con el adiós a los terrenos cada vez más cerca y ubicado ahora como el jugador 34 en sobrepasar las mil impulsadas en más de seis décadas de torneos en la Mayor de las Antillas, perfila números para que generaciones futuras descubran su nombre a través de ellos.

En el Balcón de Oriente, cuna de grandes bateadores, Yordanis constituye el tercero en alcanzar una barrera a la medida de algunos elegidos, solo por detrás de la leyenda Danel Castro y alguien con quien comparte ADN, Yosvani, lo cual los convierte en la primera pareja de hermanos con tales estadísticas (+ 1000 CI) en la Isla.

Si bien el actual capitán de los tuneros cuenta con elementos para regodearse dentro de la hoja de servicios, pocos o ninguno le genera más placer que compartir el diamante con su hijo Yor Alexandro Alarcón Peña, como sucedió el 11 de septiembre del 2025 en la 64 SNB, lo que los plasmó como la cuarta dupla de padre e hijo en disputar un mismo encuentro en lides domésticas y la segunda en hacerlo con el uniforme verdirrojo, luego de que Yoalkis Cruz y Yoelkis Cruz Jr. pasaran por el box el 7 de mayo de 2022, de acuerdo a la recopilación de Modesto Castelló Góngora.

La vida, el destino o la mística de un deporte fundido en disímiles algoritmos ingeniaron un guión a la altura del apellido Alarcón, pues en el cuarto capítulo del primer duelo entre Leñadores y Huracanes, perteneciente a la tercera subserie del calendario regular de la IV LEBC, Yosvani prendió la chispa para dejar el escenario listo y que el primogénito consiguiera un premio doble al recorrer el cuadro pues en home plate le esperaba el abrazo de su propia sangre.

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