Michel A. Díaz con buen paso en el Campeonato Continental Absoluto de Las Américas 

Las Tunas.- El Maestro Internacional tunero Michel Alejandro Díaz Pérez (2425 ELO) se ha convertido en uno de los protagonistas del XIX Campeonato Continental Absoluto de Las Américas «Jorge Vega Fernández In Memoriam», con sede en México.

Con un desempeño que mezcla garra y fineza técnica, el tunero acumula tres rondas invicto y se prepara para saltar al tablero este mediodía (hora de Cuba) con la oportunidad de sumar su segunda victoria en el certamen.

El representante de Las Tunas comenzó su andar el pasado 2 de junio con una victoria: jugando con negras, derrotó a la salvadoreña WIM Andrea Ortez (2024). En la segunda ronda, con blancas, firmó tablas en 53 movimientos ante el nicaragüense Marcos Ortiz (2226) en una defensa Siciliana, variante Dragón. Y en la tercera, volvió a demostrar su clase al entablar, también con negras, frente al MI mexicano Leonel Figueredo Losada (2287), en un duelo calificado como de «alta calidad» por los especialistas.

Michel Díaz se enfrentará hoy con las piezas blancas al FM mexicano Andrey Gonzalez Zharikov (2212). Una victoria lo impulsaría con fuerza en la tabla general de este torneo de altísima exigencia, que se disputa por sistema Suizo a 11 rondas, con ritmo de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, y que otorga cuatro plazas directas para la Copa del Mundo de la FIDE 2027.

El Continental, que se celebra del 1 al 11 de junio en Oaxtepec, estado de Morelos, rinde homenaje a Jorge Vega Fernández. Allí, el tunero Michel Alejandro Díaz Pérez tendrá la oportunidad de dar otro golpe sobre la mesa y seguir soñando con uno de los cuatro boletos a la Copa del Mundo 2027.

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