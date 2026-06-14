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Saray Velázquez se adueña de la plata en la etapa reina en Venezuela

Gretel Yanet Tamayo Velázquez 24 visitas
Saray Velázquez se adueña de la plata en la etapa reina en Venezuela

Las Tunas.- La ciclista tunera Saray Velázquez firmó este sábado una actuación de enorme jerarquía al conquistar la medalla de plata en la segunda etapa de la Vuelta Menor a La Fría 2026, una jornada de 70,7 kilómetros marcada por el ascenso decisivo hacia Umuquena y considerada la más exigente del evento.

La joven ciclista cubana detuvo el cronómetro en 1:28:38, apenas 12 segundos por detrás de la vencedora, la venezolana Gianna Corelli, quien se impuso con 1:28:26. El tercer lugar correspondió a Lianeth Rico, con 1:28:54, en un cierre donde las escaladoras más fuertes lograron abrir diferencias en los tramos finales.

El desarrollo de la etapa fue intenso desde los primeros kilómetros, con ataques constantes y un pelotón que se fue reduciedo a medida que se acercaba el ascenso final.

En ese terreno decisivo, Saray volvió a mostrar su fortaleza, sostuvo el ritmo de las líderes y defendió con autoridad su posición para asegurar un nuevo podio en esta edición de la Vuelta.

Tras completarse la segunda etapa, la clasificación general mantiene a Gianna Corelli en el primer puesto con 1:43:42, pero Saray Velázquez se consolida como su principal rival al ubicarse segunda, con 1:43:46, a solo cuatro segundos del liderato. El tercer lugar lo ocupa Daniela Quintero, con 1:44:28, a 46 segundos de la punta.

En cuanto a los Premios de Montaña, la clasificación está encabezada por la propia Corelli y es seguida por la tunera, ambas tienen seis puntos.

La regularidad de Saray —segunda en la etapa reina y escolta en la general— la confirma como una de las protagonistas más sólidas de la competencia.

La Vuelta Menor a La Fría concluirá este domingo con un recorrido de 41 kilómetros, un trazado que incluye un ascenso corto en la mitad del recorrido pero que, por su perfil, favorece a las corredoras velocistas y anticipa un cierre de alta velocidad.

Con solo cuatro segundos de diferencia respecto a la líder, Saray Velázquez saldrá a la última jornada con el objetivo intacto de luchar por el título y completar una actuación que ya se inscribe entre las más destacadas de su joven carrera.

/lrc/

Temas: Ciclista Saray Velázquez Las Tunas

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