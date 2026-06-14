Saray Velázquez se adueña de la plata en la etapa reina en Venezuela

Saray Velázquez se adueña de la plata en la etapa reina en Venezuela

Las Tunas.- La ciclista tunera Saray Velázquez firmó este sábado una actuación de enorme jerarquía al conquistar la medalla de plata en la segunda etapa de la Vuelta Menor a La Fría 2026, una jornada de 70,7 kilómetros marcada por el ascenso decisivo hacia Umuquena y considerada la más exigente del evento.

La joven ciclista cubana detuvo el cronómetro en 1:28:38, apenas 12 segundos por detrás de la vencedora, la venezolana Gianna Corelli, quien se impuso con 1:28:26. El tercer lugar correspondió a Lianeth Rico, con 1:28:54, en un cierre donde las escaladoras más fuertes lograron abrir diferencias en los tramos finales.

El desarrollo de la etapa fue intenso desde los primeros kilómetros, con ataques constantes y un pelotón que se fue reduciedo a medida que se acercaba el ascenso final.

En ese terreno decisivo, Saray volvió a mostrar su fortaleza, sostuvo el ritmo de las líderes y defendió con autoridad su posición para asegurar un nuevo podio en esta edición de la Vuelta.

Tras completarse la segunda etapa, la clasificación general mantiene a Gianna Corelli en el primer puesto con 1:43:42, pero Saray Velázquez se consolida como su principal rival al ubicarse segunda, con 1:43:46, a solo cuatro segundos del liderato. El tercer lugar lo ocupa Daniela Quintero, con 1:44:28, a 46 segundos de la punta.

En cuanto a los Premios de Montaña, la clasificación está encabezada por la propia Corelli y es seguida por la tunera, ambas tienen seis puntos.

La regularidad de Saray —segunda en la etapa reina y escolta en la general— la confirma como una de las protagonistas más sólidas de la competencia.

La Vuelta Menor a La Fría concluirá este domingo con un recorrido de 41 kilómetros, un trazado que incluye un ascenso corto en la mitad del recorrido pero que, por su perfil, favorece a las corredoras velocistas y anticipa un cierre de alta velocidad.

Con solo cuatro segundos de diferencia respecto a la líder, Saray Velázquez saldrá a la última jornada con el objetivo intacto de luchar por el título y completar una actuación que ya se inscribe entre las más destacadas de su joven carrera.

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