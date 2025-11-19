19 de Nov de 2025

El hacha tunera talló su victoria en el Cándido González

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Un racimo de cuatro carreras en el sexto inning cambió el rumbo del partido y permitió a los Leñadores de Las Tunas conquistar una victoria de 6×3 sobre los Toros de Camagüey, en el estadio Cándido González.

Desde el primer inning, los Toros demostraron sus intenciones: Yordanis Samón bateó un fly de sacrificio y Reinaldo Almanza ligó un inatrapable para anotar dos carreras ante los envíos del abridor Annier Pérez y así se pusieron al frente en la pizarra.

La reacción tunera llegó de la manera más contundente posible. En la segunda entrada, el bate de Henry Quintero (5-3) despachó la pelota por el jardín izquierdo, un batazo para demostrarle a sus coterráneos que «no hay peor cuña que la del mismo palo».

El pitcher Andier Reyes se convirtió en el arquitecto de la triunfo al asumir el relevo desde el segundo inning. Su magistral actuación de 4.2 episodios sin permitir carreras sofocó cualquier intento de réplica agramontina y le valió su segunda victoria en la campaña.

Pero el momento de verdad llegó en el sexto capítulo. Con Yonimiller Mendoza en el montículo rival, los Leñadores descargaron todo su poder. Leonardo Joseph (4-3/3CI) ligó un hit para traer a dos de sus compañeros y Yudier Rondón (4-2) con otro imparable impulsó dos anotaciones más.

Leonardo Joseph conectó un cuadrangular en el octavo inning para ampliar la ventaja 6×2 y aunque los Toros lograron una última carrera en el noveno, el cerrador Alberto Pablo Civil aseguró con sus tres outs  una victoria que acerca a los Leñadores a la cima, situándose a tan solo un juego y medio del liderato.

 

