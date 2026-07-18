Tuneros en Santo Domingo 2026 (XI): Marian López 

Las Tunas.- Marian López Guisao, fondista tunera, afrontará en Santo Domingo 2026 sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta vez en la prueba de los 5000 metros.

La atleta debutó a los 17 años en San Salvador 2023 en los 3000 metros con obstáculos, experiencia que le permitió dar el salto al escenario regional y comenzar un proceso de consolidación en las distancias de medio fondo y fondo.

Desde entonces, ha orientado su preparación hacia los 1500 y 5000 metros, donde ha mostrado avances técnicos y competitivos que la colocan entre las figuras emergentes del atletismo cubano.

En el Memorial Barrientos 2026, López Guisao consiguió un registro de 16:43.8 minutos en los 5000 metros, resultado que le valió la medalla de plata detrás de Meury Bacallao. Ese desempeño confirmó su progresión y le aseguró un puesto en la nómina cubana para Santo Domingo.

La cita continental, prevista del 24 de julio al 8 de agosto, reunirá a más de 37 países y servirá como antesala de los Juegos Panamericanos de 2027 y del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

La presencia de Marian López Guisao reafirma el aporte de Las Tunas al atletismo nacional, con una combinación de juventud y experiencia en pruebas de resistencia.

Su objetivo inmediato será mejorar su marca en los 5000 metros y acercarse a los estándares clasificatorios panamericanos, consolidando así su papel como referente del fondo femenino cubano.

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