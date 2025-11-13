Lanzador camagüeyano Yosbel Cansino jugará con los Leñadores

Las Tunas.- El lanzador derecho Yosbel Cansino González, oriundo de Camagüey, regresa al béisbol cubano y jugará con los Leñadores de Las Tunas en la Serie Nacional 64.

Tras una década viviendo en los Estados Unidos, Cansino vuelve con la intención de aportar su experiencia al equipo bicampeón nacional.

Cansino, quien formó parte de todas las categorías inferiores del equipo de Camagüey y disputó la extinta Liga de Desarrollo, nunca llegó a debutar en la Serie Nacional.

En 2010, con apenas 22 años, integró el concentrado de Ciego de Ávila para la edición 50 del campeonato cubano, pero poco después emigró, iniciando un recorrido que lo llevó por Costa Rica y Nicaragua, donde realizó pruebas con los Gigantes de Rivas, aunque no llegó a debutar.

Actualmente radicado en Estados Unidos, el lanzador se mantuvo activo en la Miami-Dade Baseball League —popularmente conocida como Liga Nica—, donde vestió la camiseta de Industriales. También tuvo una breve participación en la Liga Federal de Béisbol Semiprofesional del Sur de Florida, destacando como bateador.

En el 2023 jugó el Torneo de Clubes Campeones con los Príncipes de Camagüey.

Su regreso podría significar un valioso refuerzo para el elenco tunero, que aspira a avanzar con fuerza en la postemporada.

Cansino podría lanzar frente a los Industriales en el Latinoamericano en su debut en la temporada beisbolera cubana.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube