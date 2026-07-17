Fitosanitarios tuneros apoyan soberanía alimentaria 

Las Tunas.- En la defensa de la actividad agrícola, los trabajadores fitosanitarios están en la primera línea, con una labor imprescindible pues protegen los cultivos frente a plagas, enfermedades, el incremento de malezas y otros indicadores que amenazan la seguridad alimentaria.

Estos especialistas garantizan que cada semilla germine, crezca y dé frutos, a pesar de muchos desafíos actuales, desde la carencia de plaguicidas y herbicidas por el bloqueo económico que impone Estados Unidos hasta las transformaciones que genera el cambio climático.

En el propósito de llevar el conocimiento al campo, resulta decisiva la gestión del laboratorio de Sanidad Vegetal de la provincia de Las Tunas, así como de las estaciones territoriales de protección de plantas, las que articulan un sistema de vigilancia epidemiológica.

Con este proceder, en las fincas estatales y del sector cooperativo y campesino se pueden detectar y contener focos de plagas en sus etapas iniciales, con un mínimo uso de recursos y el empleo de insectos benéficos naturales o criados mediante diferentes procederes científicos.

De manera general, los resultados se corresponden con las limitaciones actuales de recursos y ha sido provechoso el aporte de la Universidad de las Tunas y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, además de la práctica de los campesinos.

El manejo integrado de plagas, la producción de bioplaguicidas y la promoción de la agricultura ecológica son labores desarrolladas en la provincia, lo que se completa con la certificación de las semillas y la vigilancia constante para alcanzar buenos rendimientos agrícolas.

No obstante, para apoyar la soberanía alimentaria que pretende el gobierno cubano hay que fortalecer este sector estratégico con la introducción de herramientas digitales de monitoreo y la modernización de los laboratorios, entre otras acciones.

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