Empresa de construcción y montaje fortalece alianza con el sector no estatal

Las Tunas.- La Empresa de Construcción y Montaje CONALZA, Las Tunas, comienza un proceso producción cooperada con actores económicos no estatales para garantizar, entre otros beneficios, productos de alta demanda en la reparación de viales y la construcción de viviendas.

En su perfil de Facebook la entidad detalló que el contrato establece una relación estable, favorecerá ambas partes con el intercambio de financiamiento, equipos de construcción, infraestructuras, personal calificado y la gestión de materias primas fundamental, replanteándose un nuevo modelo de relaciones a favor del desarrollo de territorio.

Entre los primeros frutos de la alianza estarán alrededor de 100 toneladas de asfalto frio que la entidad constructora logrará de conjunto con la Sociedad Mercantil Mipyme AsfalTunas, además de la firma de contrato con otra forma de gestión no estatal para comenzar a producir, más adelante, pintura de vinilo.

En el escenario económico actual, este tipo de producción cooperada constituye una de las vías de interacción y complementariedad entre la empresa estatal y las privadas, asegurando ofertas y reimpulsando el desarrollo integral del sector empresarial, muy afectado hoy sobre todo por las medidas despiadadas que impone el gobierno de Estados Unidos.

Esta alianza productiva con formas de gestión no estatal constituye otra muestra de la adaptación gradual de la entidad de Construcción y Montaje CONALZA Las Tunas, al nuevo escenario económico en busca de la eficiencia que necesita hoy más que nunca el empresariado estatal cubano.

/lrc/