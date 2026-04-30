Paracaidistas tuneros reciben la Medalla Hazaña Laboral

Las Tunas.- El Memorial Vicente García, en la capital tunera, fue el escenario de un acto de reconocimiento que reunió a las principales autoridades políticas, gubernamentales y sindicales de la provincia.

Allí, tres jóvenes paracaidistas recibieron la Medalla Hazaña Laboral, distinción que otorga la Central de Trabajadores de Cuba a quienes contribuyen de manera notable al desarrollo económico y social del país.

Los protagonistas fueron Giovani Rojas, Reynier Osoria y Romilay Brito, miembros activos y voluntarios de la Cruz Roja en Las Tunas. Su entrega y valentía durante las operaciones de rescate en la provincia Granma, tras las devastadoras inundaciones provocadas por el paso del Huracán Melissa, les hicieron merecedores de tan alto honor.

En medio de aguas crecidas y zonas de difícil acceso, estos jóvenes no dudaron en arriesgar su propia vida para salvar la de otros cubanos que lo habían perdido casi todo.

Su participación en las labores de salvamento y evacuación fue un acto de solidaridad que reafirma el compromiso de la Cruz Roja Cubana y la capacidad de respuesta de sus rescatistas.

Más allá de la destreza técnica que implica lanzarse desde un avión, los paracaidistas tuneros demostraron que su verdadera misión es llegar allí donde más se necesita. Con su ejemplo, confirman que el valor y la convicción pueden transformar el riesgo en esperanza.

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