Henry Quintero, convocado al Cuba rumbo a Santo Domingo 2026

Las Tunas.- La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol anunció la nómina definitiva que representará a la isla en los XV Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entre los 24 elegidos sobresale el tercera base de los Leñadores, Henry Quintero.

Quintero, puntal del equipo verdirrojo, confirma así su ascenso como referente nacional tras su regreso al circuito doméstico en 2025.

La selección cubana combina juventud y experiencia con dos receptores Andrys Pérez, Andy Cosme, seis jugadores de cuadro Yoel Yanqui, Harold Vázquez, Yulieski Remón, Tailón Sánchez, Luis Vicente Mateo, Henry Quintero y Jeison Martínez.

Los cuatro jardineros serán Yoelquis Guibert, Leonel Moas, Yasiel González y José Noroña y un cuerpo de 11 lanzadores Andy Vargas, Frank Herrera, Armando Dueñas, José Ignacio Bermúdez, Randy Cueto, Brander Guevara, Fher Cejas, Raymond Figueredo, Yunieski García, Yankiel Mauris y Yunier Batista.

El equipo cubano lo dirigirá Germán Mesa, quien estará acompañado por los asistentes Rafael Muñoz y Cecilio Dreke, y el respaldo en el pitcheo de Pedro Luis Lazo y Jesús Bosmenier.

El calendario del torneo, previsto del 31 de julio al 7 de agosto, ubica a Cuba en el Grupo A junto a República Dominicana, Puerto Rico y Curazao. El debut será el 31 de julio ante Curazao.

La convocatoria de Henry Quintero, único leñador en la nómina, lo coloca frente a una oportunidad histórica: contribuir a que Cuba recupere la cima caribeña en Santo Domingo.

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