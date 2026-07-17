Entrega de alimentos de la canasta básica prioridad en Las Tunas

Las Tunas.- A partir de este viernes se inicia la entrega de arroz y pollo a los consumidores de la provincia de Las Tunas, distribución que aún en medio del complejo escenario tiene total prioridad.

Con la llegada en casillas ferroviarias de las primeras 300 toneladas del arroz, que se descarga en el puerto de Carúpano, a los almacenes centrales de la Empresa Mayorista Provincial de alimentos se inicia la entrega por el municipio cabecera.

Por este propio municipio y Puerto Padre se inicia este viernes también la entrega de 12 onzas de pollo por consumidor, alimento que se traslada desde Santiago de Cuba y que lo recibirán todos los consumidores de la provincia.

En el caso del arroz que forma parte del donativo realizado a Cuba por la hermana República Popular China se entregarán ocho libras por consumidor y si bien se realiza de manera gratuita se controlará a través de la libreta de abastecimiento.

Todo el traslado, recepción y entrega de estos alimentos de primera necesidad se realizan en medio del complejo escenario de carencia de combustible que vive el país debido al cerco energético del gobierno de los Estados Unidos contra la isla.

/lrc/