Activa fuerza juvenil de Las Tunas Red Comunitaria

Las Tunas.- Hasta la escuela primaria José Mastrapa Mederos, enclavada en el consejo popular número seis, de la circunscripción 90 en San José, llegó la energía de los integrantes de la Red Juvenil Comunitaria de Las Tunas para conectar desde el barrio y transformar el entorno, con la solución conjunta de las nuevas generaciones.

Bajo la mirada del entramado organizativo de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y articulados en brigadas de las organizaciones estudiantiles de la enseñanza media y universitaria, ratificaron la trascendencia del plantel como principal institución de la comunidad.

Desde el compromiso social y la creatividad cultural esta Red, que mueve el barrio, encontró en esta cita el entusiasmo de los pioneros que se unieron a un encuentro deportivo, la higiene colectiva y a la defensa de los valores culturales identitarios de la localidad.

A nombre de la juventud comunista, su primera secretaria en el municipio cabecera, Elvira Moreno Verdecía, subrayó que «en el territorio hasta la fecha se han insertado en alianzas con diversos sectores a la producción de alimentos en organopónicos y a la higienización de las comunidades.

«El impacto de la Red se visualiza también en las campañas sanitarias a partir de visitas a gestantes y adultos mayores en situaciones vulnerables, así como también a mujeres con más de tres niños».

Agregó Moreno Verdecía, que este encuentro con la comunidad inició las actividades en saludo al natalicio del líder Raúl Castro, celebración que incluye un amplio programa entre ellas bicicletadas, tareas de impacto social y engalanamiento de la Avenida de la Juventud, así como también el festejo del Día de la Infancia en los parques El Mundo de los niños y La Cubana, y la plaza cultural Tanque de Buena Vista.

Innovar, crear, liderar es el eslogan que signa las acciones de la Red que visualiza a la Unión de Jóvenes Comunistas en otra dimensión de su trabajo desde el fomento y formación de valores en los momentos actuales.

Zona Joven Segura, Voltaje Juvenil, Tu Aporte Cuenta, Código Joven, Aquí con mi barrio, ConCiencia Joven y Cuba Viva, figuran como los proyectos concebidos dentro del mecanismo articulado por la Red Juvenil Comunitaria.

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